Молдова рассматривает возможность подписания долгосрочного контракта о поставках газа с Азербайджаном. Как передаëт сегодня, 5 сентября, информагентство Trend, об этом заявил вице-премьер страны Андрей Спыну в эфире местного телевидения.
«Правительство Молдовы готовится к чрезвычайным ситуациям. В настоящее время обсуждается подписание долгосрочного контракта на поставку газа с Румынией и Азербайджаном», — рассказал высокопоставленный чиновник.
По его словам, Молдова подключена к Европейскому сообществу операторов магистральных сетей в области электроэнергетики (Entso E), и это «даëт больше возможностей», в том числе по закупке у Румынии или других стран ЕС, однако, очевидно, что по очень высоким ценам, пишет eadaily.com.
Далее было указано, что у Кишинева имеются запасы в 35 миллионов кубометров газа, и зимой этого объëма хватит максимум на десять дней. При этом, по мнению Спыну, данного срока властям страны достаточно, чтобы найти газ из других источников.
31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по «Южному газовому коридору» (ЮГК). По Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который является европейской частью ЮГК, ежегодно поставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа — в Грецию и Болгарию.
"Молдовагаз" не снизит тариф на газ, даже если закупочная цена упадет, об этом заявил председатель совета директоров "Молдовагаз" Вадим Чебан. По словам чиновника, действующая формула может привести к снижению закупочной цены, начиная с октября. Однако Вадим Чебан отмечает, что даже если закупочная цена будет ниже, "Молдовагаз" не будет требовать снижения тарифа, потому что сэкономленные деньги должны покрыть тарифные отклонения, сообщает realitatea.md
Вадим Чебан подчеркнул, что формула расчета цены на газ, согласованная с "Газпромом", даст нам более низкую цену только с октября.
«В ситуации такой высокой рыночной цены я думаю, что наша формула очень хороша. Это будет продемонстрировано уже в октябре. В нашем случае это пропорции рыночной цены природного газа и нефти, поэтому формула абсолютно привязана к рынку", - сказал Вадим Чебан в эфире программы Rezoomat на RliveTV.
По словам Вадима Чебана, события на международном рынке создают условия для снижения цен, начиная со следующего месяца. Кроме того, для Молдовы формула расчета цены является выгодной, поскольку с октября пропорции стоимости природного газа и нефти меняются местами, что приводит к более низкой закупочной цене.
«Цена покупки в октябре будет ниже по сравнению с сентябрем. Сейчас цены падают. Потому что уровень запасов природного газа на зиму в разных странах достиг уровня 80-90%. Германия подтвердила, что ее запасы составляют 80%, при этом Германия является крупнейшим потребителем природного газа в Европе. Таким образом, спрос на природный газ умеренный. Это также будет означать корректировку на рынке. Мы должны восстановиться после отклонений, так гласит закон. Но это уже как решит регулятор», — пояснил Вадим Чебан.
В сентябре Молдова оплачивает закупочную цену газа в размере 1883 долларов за тысячу кубометров. Эта цена на 400 долларов выше, чем в прошлом месяце. В настоящее время цена за кубометр газа для потребителей составляет 22,99 лея с учетом НДС.