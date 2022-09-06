В Еврокомиссии сообщили, что подготовлены предложения о полной остановке соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.
Там добавили, что новые правила выдачи виз гражданам России могут вступить в силу уже с понедельника 12 сентября.
"Отдельные страны ЕС могут пересматривать принятые решения по уже выданным визам", - также отметили в Еврокомиссии. В основном это касается Польши и стран Прибалтики.
Ранее в ЕС сообщали, что не могут пойти на предложение вообще не выдавать виз россиянам из-за спецоперации в Украине. Однако приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме может стать механизмом сокращения поездок граждан РФ в Европе. Теперь им придется собирать больше документов, получить визу станет сложнее и платить за нее придется не 35 евро, а 80 евро. Кроме этого приоритетом в выдаче виз станут гуманитарные причины, а туристические в последнюю очередь. Кроме этого просителей виз теперь будут проверять на предмет "угрозы безопасности Евросоюза и международным отношениям". Также теперь в основном станут выдавать однократный шенген строго по датам поездки, а долгосрочные и многократные визы будут очень редки. И, наконец, сроки оформления виз могут растянуться до 6 недель. mk.ru