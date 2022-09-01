Трейлер отечественного фильма Carbon режиссера Иона Борша вышел 5 сентября. В полнометражном художественном фильме показана Молдова в 1992 году, во время вооруженного конфликта на Днестре, сообщает point.md ссылаясь на noi.md
В нем рассказана история молодого тракториста, который проходит через трудности на своем тяжелом пути к осуществлению мечты.
Вскоре фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах Молдовы, а национальная премьера состоится 4 октября в Национальном дворце им. Николая Сулака. Режиссер Ион Борш говорит, что сюжет фильма был вдохновлен рассказами его отца. «Учитывая тот факт, что мой отец участвовал в боях на левом берегу Днестра, эта тема привлекала мое внимание еще в подростковом возрасте. Изначально мы планировали сделать драму, но у меня было несколько разговоров с отцом, и он рассказал мне много смешных, абсурдных моментов, что было для меня новым.
На этапе разработки проекта я был с Марианой Старчук, автором сценария, в местах боевых действий. Мы разговаривали с сельчанами, и они тоже рассказывали нам трагикомические истории, истории, которых нет ни в школьных учебниках истории, не показывают по телевидению. Так возникла идея сделать что-то, совершенно отличающееся от того, что я предлагал изначально, — комедию с горьким привкусом», — рассказал Ион Борш.
Одним из главных героев фильма Carbon является Дима, роль которого исполняет Дмитрий Роман. Для резидента Zebra Show это первое появление на больших экранах. «Я не раздумывал, когда мне предложили сыграть роль Димы, хотя знал, что это будет абсолютно новый опыт, отличный от того, что я делал раньше. Дима простой парень, у него добрая душа, и все, что он хочет, это иметь семью и хоть сколько-нибудь приличную жизнь. Но все оказывается иначе, чем он ожидал. Он сталкивается с человеческим равнодушием, чьей-то глупостью, но в итоге весь этот опыт дает ему важный жизненный урок», – отметил Дмитрий Роман.
В актерский состав также входят Игорь Караш-Романов, Адриана Быткэ, Константин Харет и Ион Кошеру, а также актер Ион Вынту из Черновцов. Съемки длились 36 дней и проходили с августа по октябрь 2020 года. "Думаю, это был ценный опыт, который я запомню на всю оставшуюся жизнь. Я точно знаю, что вся команда работала от души и приложила максимум усилий, чтобы выпустить хороший продукт. Все, что нам нужно сделать, это дождаться зрителей в кинозалах и увидеть их реакцию и отзывы», – заявил Борш.
Ранее Ион Борш снял и продюсировал свой первый короткометражный фильм Plus Minus Unu (One More One Less), за который он получил несколько международных наград, в том числе награду за лучший дебютный короткометражный фильм на кинофестивале в Уэске в Испании.
Carbon — первый полнометражный фильм в его карьере, над которым работали профессионалы из Молдовы, Румынии и Испании.