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Глава "Молдовагаз" отправится в Москву для переговоров с "Газпромом"

Глава "Молдовагаз" отправится в Москву для переговоров с "Газпромом"

Глава Moldovagaz на следующей неделе отправится в Российскую Федерацию для переговоров с руководством «Газпрома».Чебан совершит визит в Санкт-Петербург, где сможет встретиться с Миллером.

Об этом сообщил сам Вадим Чебан в эфире передачи Puterea a Patra на телеканале N4, передает point.md

«Я думаю, что у меня будет возможность на следующей неделе, когда я поеду в Санкт-Петербург, поговорить с господином Миллером (главой "Газпрома"). Очевидно, это произойдет, если он найдет в своем графике время для встречи со мной. Но в ходе визита я обсужу с руководством российского концерна ряд вопросов, в том числе объемы газа, которые должны быть поставлены в нашу страну. Я буду отстаивать интересы страны, добиваться продолжения поставок природного газа и после 1 октября», — заявил Чебан.

В то же время глава Moldovagaz отметил, что возможен пересмотр контракта с «Газпромом».

«Жизнь меняется, все можно пересмотреть, тем более что в ходе обсуждений мы говорили о новом контракте. Теоретически да, контракт может быть пересмотрен, обсуждения ведутся и сейчас, но очевидно, что по этим вопросам обсуждения не настолько активны, чтобы прийти к компромиссу», – уточнил Чебан.
  • Сегодня, 09:11
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