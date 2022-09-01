Минюст и Минцифры ведут подготовительную работу для создания электронной базы законодательных актов.
По поручению Президента и Правительства Приднестровской Молдавской Республики в государстве ведется разработка электронной базы данных, которая будет содержать все правовые акты., сообщает пресс-служба Минюста
Накануне функционал и технические особенности, которые лягут в основу будущей информационной системы эталонной законодательной базы, обсуждались на совместном совещании Министерства юстиции ПМР и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР.
Главным принципом, который был утвержден сторонами, станет возможность свободного доступа пользователей ко всему объему необходимой правовой информации, связанной с действующим законодательством республики.
Как отметил Первый заместитель министра Цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Димитрогло, создаваемая информационная система позволит более просто получать информацию как о действующих нормативных правовых актах, так и об уже утративших силу. Кроме того, эта цифровая платформа будет являться источником официального опубликования законодательства и станет площадкой для публикации научных статей, заметил он.
Разработчики полагают, что наличие подобной единой информационно-правовой платформы органов государственной власти не только позволит оперативно получать необходимую информацию из надежного источника, но и даст возможность гражданам получить дополнительные навыки в области правовой грамотности.
В соответствии с утвержденной концепцией развития портала, в дополнение к общедоступному, он будет иметь и расширенный функционал, работать с которым смогут только авторизованные пользователи.