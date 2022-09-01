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В Приднестровье создадут единую цифровую платформу со всеми законодательными актами

В Приднестровье создадут единую цифровую платформу со всеми законодательными актами

Минюст и Минцифры ведут подготовительную работу для создания электронной базы законодательных актов.

По поручению Президента и Правительства Приднестровской Молдавской Республики в государстве ведется разработка электронной базы данных, которая будет содержать все правовые акты., сообщает пресс-служба Минюста

Накануне функционал и технические особенности, которые лягут в основу будущей информационной системы эталонной законодательной базы, обсуждались на совместном совещании Министерства юстиции ПМР и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР.

Главным принципом, который был утвержден сторонами, станет возможность свободного доступа пользователей ко всему объему необходимой правовой информации, связанной с действующим законодательством республики.

Как отметил Первый заместитель министра Цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Димитрогло, создаваемая информационная система позволит более просто получать информацию как о действующих нормативных правовых актах, так и об уже утративших силу. Кроме того, эта цифровая платформа будет являться источником официального опубликования законодательства и станет площадкой для публикации научных статей, заметил он.

Разработчики полагают, что наличие подобной единой информационно-правовой платформы органов государственной власти не только позволит оперативно получать необходимую информацию из надежного источника, но и даст возможность гражданам получить дополнительные навыки в области правовой грамотности.

В соответствии с утвержденной концепцией развития портала, в дополнение к общедоступному, он будет иметь и расширенный функционал, работать с которым смогут только авторизованные пользователи.
  • Сегодня, 15:00
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