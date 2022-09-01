Dnestr.TV

 
0

Air Moldova сообщает о возобновлении полетов в Москву

Air Moldova сообщает о возобновлении полетов в Москву

Это решение является результатом многочисленных обращений граждан Молдовы, находящихся в Российской Федерации и желающих вернуться домой, говорится в заявлении компании.

При этом решение о возобновлении полетов связано с просьбами пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после приостановки полетов в феврале. Эти обстоятельства создали трудности, с которыми ежедневно сталкиваются сотни пассажиров: необходимость повторно приобретать билеты по повышенным ценам, время, затрачиваемое на наземный транспорт, неудобства пересадочных рейсов, особенно в случае необходимости неотложной медицинской помощи.

"Возобновление полетов из и в Российскую Федерацию — это ответ на призывы наших соотечественников", - заявили в авиакомпании, пишет Point

"Безопасность и комфорт полетов являются приоритетом компании, поэтому Air Moldova будет продолжать прилагать постоянные усилия, чтобы реагировать на потребности и запросы наших пассажиров", - отметили в Air Moldova.
  • Сегодня, 12:57
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • Аудит долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» обрастает ск ...
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • 21 августа в Тирасполе пройдет крестный ход
  • Следственный комитет ПМР: Вынесен приговор представител ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • Аудит долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» обрастает ск ...
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • 21 августа в Тирасполе пройдет крестный ход
  • Следственный комитет ПМР: Вынесен приговор представител ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна