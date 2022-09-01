Это решение является результатом многочисленных обращений граждан Молдовы, находящихся в Российской Федерации и желающих вернуться домой, говорится в заявлении компании.
При этом решение о возобновлении полетов связано с просьбами пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после приостановки полетов в феврале. Эти обстоятельства создали трудности, с которыми ежедневно сталкиваются сотни пассажиров: необходимость повторно приобретать билеты по повышенным ценам, время, затрачиваемое на наземный транспорт, неудобства пересадочных рейсов, особенно в случае необходимости неотложной медицинской помощи.
"Возобновление полетов из и в Российскую Федерацию — это ответ на призывы наших соотечественников", - заявили в авиакомпании, пишет Point
"Безопасность и комфорт полетов являются приоритетом компании, поэтому Air Moldova будет продолжать прилагать постоянные усилия, чтобы реагировать на потребности и запросы наших пассажиров", - отметили в Air Moldova.