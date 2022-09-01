Власти Молдовы настаивают на том, чтобы Тирасполь убрал посты из Зоны безопасности. По мнению молдавской стороны, посты были выставлены Приднестровьем неправомерно. Об этом заявила делегация РМ на заседании Объединённой Контрольной Комиссии (ОКК), которая возобновила свои заседания в г. Бендер 8 сентября 2022 г. Об этом говорится в сообщении Бюро по реинтеграции РМ
Делегация Молдовы подтвердила свою позицию о необходимости безоговорочного вывода постов из Зоны ответственности Совместных сил по поддержанию мира.
На встрече не было достигнуто консенсуса, и обсуждение продолжится на следующей неделе.