Правительственная комиссия по координации мер по предотвращению и смягчению последствий энергетического кризиса в Молдове, в случае ограничения подачи природного газа и подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов приняла ряд мер на зимний период.
Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну перечислил 11 мер на случай возможной кризисной ситуации, сообщает mold-street.com
1. Железная дорога Молдовы обеспечит перевозку объема мазута, закупленного Termoelectrica и Агентством материальных резервов, в приоритетном режиме, обеспечив необходимое количество цистерн и локомотивов для перевозки мазута в установленные сроки или ежедневно с 1 октября 2022 года.
2. Таможенная служба и Министерство внутренних дел представят Правительственной комиссии принятые меры по исключению таможенного контроля и/или упрощению таможенных процедур при перевозке мазута и угля железнодорожным транспортом по маршруту Басарабяска – Этулия – Рени – Джурджулешты после закрытия движения поездов по маршруту Кагул - Джурджулешты. А также отчет о ходе переговоров с украинской стороной по транзиту поездов с отправлением и назначением из Молдовы через станцию Рени, без проведения таможенного контроля.
Напомним, что Агентство материальных резервов подписало контракт на сумму 300 млн леев на закупку около 15 000 тонн мазута для государственного резерва с компанией Viomar Impex SRL. При этом Viomar Impex был готов начать поставки топлива в конце августа, но процедура была отложена из-за ремонтных работ в Termoelectrica.
В то же время Termoelectrica инициировала процедуру закупки 20 000 тонн мазута, предложения должны были быть представлены до 6 сентября, но пока компания не объявила результаты.
Другой проблемой является способность ЖДМ транспортировать эти объемы. По некоторым данным, цистерн не хватает. Олег Тофилат, директор ЖДМ, пообещал, что проблема будет решена.
3. До 9 сентября 2022 года Таможенная служба и Министерство финансов РМ должны были проинформировать Правительственную комиссию о ходе работы по обеспечению регулирования услуги транзитного транспорта природного газа;
4. До 15 сентября 2022 года Moldelectrica подготовит и представит Правительственной комиссии аналитическую записку (сценарии: средний и пессимистический), в которой проанализирует устойчивость сетей электропередачи в случае прекращения поставок природного газа и значительного увеличения спроса на электроэнергию в результате использования энергии для отопления конечными потребителями, особенно в мун. Кишинев и Бельцы.
5. До 15 сентября 2022 года Premier Energy Distribution и RED-Nord подготовят и представят в Правительственную комиссию аналитическую записку (сценарии: средний и пессимистический), в которой также проанализируют устойчивость сетей электропередачи в случае прекращения поставок природного газа и значительного увеличения спроса на электроэнергию в результате использования энергии для отопления конечными потребителями, особенно в мун. Кишинев и Бельцы.
Следует отметить, что после энергетического кризиса в конце 90-х годов 20 века в распределительных и транспортных сетях Молдовы начался процесс модернизации сетей, который, однако, не был доведен до конца, по разным причинам.
6. Агентство технического надзора совместно с Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям организует и проведет профилактические мероприятия и обучение лиц, принимающих решения, и персонала, задействованного в эксплуатации тепловых энергетических систем и альтернативных систем в государственных учреждениях. Приоритет будет отдаваться тем, кто находится в сфере образования.
7. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям должен провести информационную кампанию по вопросам эксплуатации печей и котлов, в том числе посредством видеоматериалов, которые считаются гораздо более эффективными для информирования граждан;
8. К 9 сентября 2022 года Министерство окружающей среды должно было представить Правительственной комиссии аналитическую записку о закупке древесины из Румынии, в которой будут указаны меры, которые необходимо принять, и смета необходимых расходов.
9. Агентство по энергоэффективности до 20 сентября 2022 года представит в Правительственную комиссию аналитическую записку о возможности эксплуатации тепловых электростанций в составе бюджетных учреждений на основе биотоплива и предложения с решениями по обеспечению их альтернативным топливом в отопительный сезон.
10. До 15 сентября 2022 года Агентство по энергоэффективности представит Правительственной комиссии Руководство по энергоэффективности для государственных учреждений.
11. До 15 сентября 2022 года Государственная канцелярия и Агентство публичной собственности представят Правительственной комиссии список лиц, ответственных на уровне каждого учреждения за рациональное потребление энергии и реализацию мероприятий Типового плана по улучшению эффективности энергопотребления в общественных зданиях.