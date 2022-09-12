Если с 1 октября «Газпром» прекратит поставки газа в Республику Молдова, страна могла бы получать газ из Румынии. Однако Приднестровье получит снабжение газом только в том случае, если будет его оплачивать, - заявила президент РМ Майя Санду
Об этом она заявила в ходе шоу "Новая неделя" с Анатолием Голя из TV8. "Что касается Приднестровья, если они готовы платить, если будут платить вперед, как платит правый берег Днестра, то да. Но если там не готовы платить, правый берег не может платить за них", - передает слова главы государства tv8.md
"Мы можем покупать как через Украину, так и через юг Молдовы, технических проблем у нас нет", - подчеркнула Санду.
Правительство Молдовы регулярно пытается пересмотреть формулу цены на российский газ.
"Ясности нет ни у кого, потому что никто не может сказать сколько будет стоить газ. Это проблема не только Республики Молдова, просто у нас ситуация сложнее", - приводит слова президента tv8.md
"Не было никаких инвестиций за предыдущие годы в энергетическую безопасность страны. И у наших людей заработок намного меньше, чем в европейских странах. Этот кризис создает очень большие проблемы для нашей страны", - сказала Санду.
По ее словам, с 1 октября Молдова должна перейти на другую формулу расчета цены по действующему контракту с "Газпромом", и цена станет "намного меньше". Но власти полагают, что российский поставщик сможет найти повод чтобы отключить Молдову от газа, чтобы не поставлять его по столь низкой цене.
"Правительство будет также помогать компенсациями, по другой схеме, но на них смогут претендовать большинство граждан. И правительство делает все что можно, чтобы уменьшить объемы потребления газа. (...) Делаем все, чтоб не нужно было покупать большие объемы, но все равно зависит от цены. А мы видим, что сегодня цена на рынке одна, завтра другая. Это уже не рыночная цена. Все это происходит из-за войны [в Украине - прим] и из-за газовой войны", - сказала глава государства.
По мнению Санду, возможное прекращение поставок после 1 октября из-за срыва сроков аудита "Молдовагаз" является лишь формальным поводом.
"Не может быть причиной, то что не проведет аудит. Для реструктуризации долгов соглашение нужно было подписывать 1 мая. Этого не случилось и далее ничего не произошло. 1 октября это не дата в протоколе, которую можно было бы связать с тем, что сейчас нет этих соглашений по реструктуризации долгов", - отметила президент.
Она напомнила, что первая попытка аудита не дала результата, так как на тендер не пришла ни одна компания, которая бы могла провести аудит. Пришлось переделывать условия и сроки, и привлечь две компании к проведению аудита. Но результат их работы, можно будет увидеть, в лучшем случае, к концу этого года.
Санду подтвердила, что диалог с Россией практически приостановлен с начала войны в Украине, сохраняются минимальные контакты. А ранее планировалось заседание межправительственной комиссии и другие пункты, которые были приостановлены с началом боевых действий в соседней стране.
Президент отметила, что формула в контракте с "Газпромом" была бы выгодной, если бы рыночная цена газа не побила в этом году все рекорды. Санду отрицает обвинения в том, что власти не хотят вести переговоров по цене на газ с Москвой.
"Каждый месяц есть попытки со стороны правительства пересмотреть эту формулу. Но у "Газпрома" нет никакого желания", - сказала глава государства.
Она заверила, что Молдова зимой не останется без газа, так как есть альтернативные источники, но самой большой проблемой остается "вопрос цены".
Санду заверяет, что граждане смогут оплатить счета за газ
Глава государства Майя Санду заявляет, что не может быть, чтобы граждане не могли оплачивать счета за газ. Она также утверждает, что «компенсации будут распределяться более строго, потому что есть состоятельные люди, и они могут оплачивать счета». Заявления были сделаны во время передачи "Новая неделя" на TV8.
«Такого не будет. Мы сказали, что государство поможет. Просто в этом году нужно больше работать над системой компенсации счетов. Мы сделаем так, чтобы эти компенсации были более строго разделены. Потому что есть люди, у которых больше денег, и те, у кого меньше. В прошлом году отказались от компенсации только около 100 человек: президент, премьер-министр и несколько депутатов. Но в этом году мы должны учитывать, что есть состоятельные люди, и они могут оплачивать счета за газ. В этом году правительство больше поработало над этой системой, и компенсации будут выдаваться только тем людям, которые действительно в них нуждаются», – отметила Майя Санду.
Март — последний месяц, когда выдавались компенсации за газ. Министр труда Марчел Спатарь заявил, что ведется работа над новым механизмом помощи уязвимым семьям с энергетической точки зрения.
Пушков предложил Санду купить «молекулы свободы» у США вместо газа из РФ
Президенту Молдавии Майе Санду не стоит покупать российский газ, если республика не может за него заплатить, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова молдавского политика о том, что текущие цены на «голубое топливо» России слишком высоки для Кишинева, пишет gazeta.ru
«Не может Санду платить — пусть газ не покупает. Пусть лучше закупает сжижженые «молекулы свободы» у США, или у родной Румынии», — написал Пушков.
Молдова могла бы добывать свой собственный газ
Молдова могла бы добывать свои собственные нефть и газ, но нужно заниматься этим серьезно и нужны существенные инвестиции. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Молдовы Василий Тарлев, выступая в программе "Механизм действия с Еленой Левицкой-Пахомовой" на телеканале "НТВ-Молдова", передает noi.md
Он отметил, что газ был найден раньше на юге Молдовы, но скважины были законсервированы, а компания, выигравшая конкурс по разведке и добыче газа в Молдове еще в 90-е годы, фактически ничего не сделала с этого времени.
"Газ в Молдове есть. Просто нужен хозяин, и нужны инвестиции. Как говорили специалисты, на глубине 650 метров есть большие залежи нефти и газа. Над землей есть колючая проволока, которая разделяет страны, территории, а под землей все взаимосвязано. И раз в Румынии, за Прутом, добывают газ, то почему в Молдове нельзя его добывать? Под землей есть газовое хранилище, где газ переходит и на территорию Молдовы, и на территорию Румынии. Просто надо заниматься этим. Вопрос не в Румынии. Вопрос в том, что на территории Молдовы есть запасы нефти и газа, и этим надо заниматься, нужно привлечь инвесторов", - заявил Василий Тарлев.
По его словам, еще в начале 60-х годов при Советском Союзе были пробурены скважины в том районе, на юге Молдовы, где нашли нефть и газ. Но эти скважины просто были законсервированы, поскольку была начата добыча нефти и газа в других регионах России и Азербайджана, так как там была более дешевая добыча.
"Там углеводороды были выше на поверхности, не на такой глубине, как в Молдове, где они на глубине 650 метров. Но сейчас некоторые страны добывают нефть и газ на глубине 1000-1500 метров, поэтому Молдова может решить этот вопрос очень легко", - подчеркнул экс-премьер-министр.