Молдавский вице-премьер Андрей Спыну испытывает "очень большие сомнения" насчет продолжения взаимоотношений с "Газпромом" - основным поставщиком газа в Молдову.
Спыну сказал на брифинге, что такие сомнения существуют еще с августа, а потому правительство готовится к возможному прекращению поставок - "закупает объемы газа для резерва, закупает мазут, увеличивает запасы угля, реализует программу предоставления дров населению", передает point.md ссылаясь на infotag.md
Он также напомнил о кредите ЕБРР в 300 млн евро, которые Молдова сможет использовать в чрезвычайной ситуации для закупки газа.
Тем не менее Спыну сохраняет оптимизм насчет успешного прохождения Молдовой зимы.
Ранее вице-премьер заявлял, что "Газпрома" не согласился продлевать срок проведения аудита долга "Молдовагаз" на период после 1 октября, и отметил, что "из бесед с Миллером ( председателем совета директоров "Газпром") не понял, продолжатся ли поставки газа в Молдову после 1 октября".