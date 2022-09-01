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Спыну сомневается в продолжении отношений с "Газпромом"

Спыну сомневается в продолжении отношений с "Газпромом"

Молдавский вице-премьер Андрей Спыну испытывает "очень большие сомнения" насчет продолжения взаимоотношений с "Газпромом" - основным поставщиком газа в Молдову.

Спыну сказал на брифинге, что такие сомнения существуют еще с августа, а потому правительство готовится к возможному прекращению поставок - "закупает объемы газа для резерва, закупает мазут, увеличивает запасы угля, реализует программу предоставления дров населению", передает point.md ссылаясь на infotag.md

Он также напомнил о кредите ЕБРР в 300 млн евро, которые Молдова сможет использовать в чрезвычайной ситуации для закупки газа.

Тем не менее Спыну сохраняет оптимизм насчет успешного прохождения Молдовой зимы.

Ранее вице-премьер заявлял, что "Газпрома" не согласился продлевать срок проведения аудита долга "Молдовагаз" на период после 1 октября, и отметил, что "из бесед с Миллером ( председателем совета директоров "Газпром") не понял, продолжатся ли поставки газа в Молдову после 1 октября".
  • Вчера, 20:35
  • DTV
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