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В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут

В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут

В День города в Тирасполе выйдет на рейс новая маршрутка – под номером 23. Это доработанный маршрут №22, который уже не работает несколько лет. Его изменили таким образом, чтобы жители новостроек по улице Бендерской могли тоже пользоваться общественным транспортом. Маршрут будет проходить через весь город - от микрорайона Западный до «Тиротекса», передает novostipmr.com.

«Начинает следовать из микрорайона Западный, выезжает на ул. К. Либкнехта, проезжает Бородинку, у школы №11 сворачивает налево – на Кирпичи по направлению к бывшей школе №13. Неподалёку от неё, не доезжая до церкви, снова сворачивает налево и едет в сторону ж/д переезда к новым домам по ул. Бендерской. Дальше поворачивает на ул. Клары Цеткин, потом едет до ул. Шевченко, по ней – к центру. В районе Зелёного рынка поворачивает на К. Маркса, едет мимо школы №9. На бульваре Гагарина поворачивает на ул. 25 Октября к ПГУ, потом выезжает к Лечгородку, двигается дальше по Одесской, по Каховской и Краснодонской до "Тиротекса"», – рассказал ИА «Новости Приднестровья» начальник управления торговли, транспорта и внешнеэкономических связей госадминистрации Тирасполя Роман Кулиш.

По новому маршруту будут ходить два электробуса. Внешне их не отличишь от обычных маршруток. Отличие в том, они ездят на электричестве, а не бензине. Одной зарядки хватит на езду по городу в течение всего дня.

Электробусы Тирасполь купил по предложению Президента, чтобы обеспечить экономичным транспортом отдаленные районы. Обычные маршрутки не ездят туда из-за нерентабельности. Если новый транспорт окажется эффективным, то закупят еще. А вообще, как отмечало ранее руководство столицы, в будущем электробусы могут полностью заменить традиционные маршрутки.

На новом, 23-м маршруте пока будет только две машины, поэтому интервал движения составит около 40 минут.

Чтобы горожане знали график и время, в вайбере создадут специальный чат (по примеру того, что действует для маршрутки №16). Но это произойдет уже после того, как электробусы выйдут на рейс и маршрут немного обкатают и поймут, как он работает.
novostipmr.com
  • Сегодня, 21:26
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