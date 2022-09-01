Тираспольский «Шериф» уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2 в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы.
Все голы были забиты в первом тайме. На 17-й минуте у «МЮ» отличился Санчо, а на 39-й преимущество англичан с пенальти удвоил Криштиану Роналду.
6 и 13 октября «Шериф» в рамках группового этапа Лиги Европы проведет две встречи с сан-себастьянским «Реал Сосьедадом» - сначала дома, а затем на выезде.
Положение в группе Е, где играют тираспольчане, сегодня выглядит так: на первом месте «Реал Сосьедад» с 6 очками, вторую и третью строчки делят «Шериф» и «Манчестер Юнайтед» (у них по 3 балла), замыкает таблицу кипрская «Омония», у которой очков пока нет.
Президент Вадим Красносельский прокомментировал игру тираспольчан против «Манчестер Юнайтед»
Президент ПМР Вадим Красносельский в своем телеграм-канале прокомментировал ход сегодняшнего матча между «Шерифом» и «Манчестер Юнайтед». «И снова футбол. Очень серьезный именитый соперник. Тяжелая игра. При этом "Шериф" не выглядел "командой для битья" – огрызался, контратаковал, бился до финального свистка. Пока не повезло. Счет – по игре. Но это ни в коем случае не разгром. Удача впереди. Желаю тираспольской команде предстоящих побед», - отметил глава приднестровского государства.
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«Играли не так уж и плохо. Но если ошибаешься индивидуально, "МЮ" обязательно использует эти моменты. Остаётся ждать следующего матча в надежде, что мы сможем прибавить в игре», - сказал после матча Степан Томас.
По словам тренера, жёлто-чёрные «стремились компактно обороняться, не давать особенно сопернику свободных зон и выводить нападающих на ударную позицию за счёт длинных передач». Хорватский наставник признался, что его команда потеряла уверенность в середине первого тайма. Отсюда и результат, передает novostipmr.com.
«Мы просили футболистов поувереннее действовать в обороне и использовать моменты, которые могут возникнуть в контратаке. Не получилось, а после стало ещё тяжелее. Ещё раз говорю: если моментов немного, надо ими дорожить и их использовать», - подметил Томас.
Рулевой «Шерифа» предположил, что в следующих матчах в атаке сможет рассчитывать на нового нападающего Визеу, который недавно присоединился к команде.