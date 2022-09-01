Dnestr.TV

 
0

«Шериф» проиграл «Манчестеру Юнайтед» в групповом матче Лиги Европы

«Шериф» проиграл «Манчестеру Юнайтед» в групповом матче Лиги Европы

Тираспольский «Шериф» уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2 в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы.

Все голы были забиты в первом тайме. На 17-й минуте у «МЮ» отличился Санчо, а на 39-й преимущество англичан с пенальти удвоил Криштиану Роналду.

6 и 13 октября «Шериф» в рамках группового этапа Лиги Европы проведет две встречи с сан-себастьянским «Реал Сосьедадом» - сначала дома, а затем на выезде.

Положение в группе Е, где играют тираспольчане, сегодня выглядит так: на первом месте «Реал Сосьедад» с 6 очками, вторую и третью строчки делят «Шериф» и «Манчестер Юнайтед» (у них по 3 балла), замыкает таблицу кипрская «Омония», у которой очков пока нет.

Президент Вадим Красносельский прокомментировал игру тираспольчан против «Манчестер Юнайтед»

Президент ПМР Вадим Красносельский в своем телеграм-канале прокомментировал ход сегодняшнего матча между «Шерифом» и «Манчестер Юнайтед».

«И снова футбол. Очень серьезный именитый соперник. Тяжелая игра. При этом "Шериф" не выглядел "командой для битья" – огрызался, контратаковал, бился до финального свистка. Пока не повезло. Счет – по игре. Но это ни в коем случае не разгром. Удача впереди. Желаю тираспольской команде предстоящих побед», - отметил глава приднестровского государства.

Главный тренер «Шерифа» прокомментировал результат вчерашней встречи во 2-м туре группового этапа Лиги Европы


«Играли не так уж и плохо. Но если ошибаешься индивидуально, "МЮ" обязательно использует эти моменты. Остаётся ждать следующего матча в надежде, что мы сможем прибавить в игре», - сказал после матча Степан Томас.

По словам тренера, жёлто-чёрные «стремились компактно обороняться, не давать особенно сопернику свободных зон и выводить нападающих на ударную позицию за счёт длинных передач». Хорватский наставник признался, что его команда потеряла уверенность в середине первого тайма. Отсюда и результат, передает novostipmr.com.

«Мы просили футболистов поувереннее действовать в обороне и использовать моменты, которые могут возникнуть в контратаке. Не получилось, а после стало ещё тяжелее. Ещё раз говорю: если моментов немного, надо ими дорожить и их использовать», - подметил Томас.

Рулевой «Шерифа» предположил, что в следующих матчах в атаке сможет рассчитывать на нового нападающего Визеу, который недавно присоединился к команде.

  • Сегодня, 09:50
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • 21 августа в Тирасполе пройдет крестный ход
  • Следственный комитет ПМР: Вынесен приговор представител ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • "Киевские кондитеры ничего не знают о нацизме"и прода ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • 21 августа в Тирасполе пройдет крестный ход
  • Следственный комитет ПМР: Вынесен приговор представител ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • "Киевские кондитеры ничего не знают о нацизме"и прода ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна