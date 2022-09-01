Единый государственный фонд социального страхования ПМР информирует получателей пенсий, состоящих на учёте в центрах социального страхования и социальной защиты городов и районов Приднестровья.
Согласно пункту 84 Инструкции «О порядке выплаты пенсий, пособий, компенсаций и иных выплат и составления отчетности по выплате пенсий, пособий, компенсаций и иных выплат территориальными органами Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики», утвержденной Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 24 июля 2020 года № 640 (далее Инструкция), заявление на перечисление пенсий, пособий, компенсаций и иных выплат на счет получателя действительно в течение года с даты подачи заявления. По окончании года срок действия заявления прекращается, и выплата пенсии с 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем окончания срока действия заявления, производится в соответствии с действующим законодательством ПМР.
Заявление о продлении перечисления пенсий, пособий, компенсаций и иных выплат на счет получателя может быть подано получателем в любое время через Центр либо банк. С даты подачи получателем такого заявления утрачивает силу, действовавшее до этого момента.
В соответствии с пунктом 56 Инструкции пенсионер может уполномочить другое лицо получать пенсию по доверенности, заверенной нотариально.
В доверенности, заверенной нотариально должны быть прямо прописаны все действия, что заявитель доверяет доверенному лицу открыть счет в банке, возобновить выплату пенсии в Центре социального страхования и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики, подать заявление о зачислении пенсии на счет в банке, получать пенсию как при доставке пенсии на дому, так и со счета в банке.
В случае возникновения вопросов по выплате пенсии граждане могут обратиться по месту получения пенсии по телефонам:
С жалобами, предложениями по работе Центров граждане могут обратиться в Единый государственный фонд социального страхования ПМР по телефонам в Тирасполе: