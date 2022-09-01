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Единый Государственный Фонд Социального Страхования разъяснил нюансы порядка выплаты пенсий

Единый Государственный Фонд Социального Страхования разъяснил нюансы порядка выплаты пенсий

Единый государственный фонд социального страхования ПМР информирует получателей пенсий, состоящих на учёте в центрах социального страхования и социальной защиты городов и районов Приднестровья.

Согласно пункту 84 Инструкции «О порядке выплаты пенсий, пособий, компенсаций и иных выплат и составления отчетности по выплате пенсий, пособий, компенсаций и иных выплат территориальными органами Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики», утвержденной Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 24 июля 2020 года № 640 (далее Инструкция), заявление на перечисление пенсий, пособий, компенсаций и иных выплат на счет получателя действительно в течение года с даты подачи заявления. По окончании года срок действия заявления прекращается, и выплата пенсии с 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем окончания срока действия заявления, производится в соответствии с действующим законодательством ПМР.

Заявление о продлении перечисления пенсий, пособий, компенсаций и иных выплат на счет получателя может быть подано получателем в любое время через Центр либо банк. С даты подачи получателем такого заявления утрачивает силу, действовавшее до этого момента.

В соответствии с пунктом 56 Инструкции пенсионер может уполномочить другое лицо получать пенсию по доверенности, заверенной нотариально.

В доверенности, заверенной нотариально должны быть прямо прописаны все действия, что заявитель доверяет доверенному лицу открыть счет в банке, возобновить выплату пенсии в Центре социального страхования и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики, подать заявление о зачислении пенсии на счет в банке, получать пенсию как при доставке пенсии на дому, так и со счета в банке.

В случае возникновения вопросов по выплате пенсии граждане могут обратиться по месту получения пенсии по телефонам:

Единый Государственный Фонд Социального Страхования разъяснил нюансы порядка выплаты пенсий

С жалобами, предложениями по работе Центров граждане могут обратиться в Единый государственный фонд социального страхования ПМР по телефонам в Тирасполе:

0-533-8-69-63; 0-533-6-22-53; 0-533-5-02-44

  • Сегодня, 14:14
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