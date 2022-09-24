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С 24 по 25 сентября по Бендерам будет ездить экскурсионный троллейбус

С 24 по 25 сентября по Бендерам будет ездить экскурсионный троллейбус

С 24 по 25 сентября Госадминистрация города Бендеры и Агенство по туризму ПМР подготовили три обзорных экскурсии по городу, во время которых в качестве транспорта будет использоваться троллейбус. По маршруту экскурсий – основные туристические достопримечательности города

Ко Дню туризма Государственной администрацией г.Бендеры совместно с ГУ « Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» были сформированы 3 обзорных экскурсий по городу Бендеры с использованием электрического транспортного средства в период с 24 по 25 сентября, сообщается на сайте городской госадминистрации.

1) Для учащихся общеобразовательных учреждений 24.09.2022 г.
11:00-13:00 ч.
13:00- 15:00ч.

2) Для всех желающих принять участие в данном мероприятии 25.09.2022 г.
13:00- 15:00ч.

Экскурсионный маршрут включает в себя встречу группы на площади Освобождения перед зданием Государственной администрацией г. Бендеры, откуда, после вступительного слова, она следует на улицу Лазо для посадки в троллейбус.

Маршрут движения троллейбуса соответствует маршруту № 1 и проходит через Мемориал Памяти и Скорби, Бендерскую крепость и другие памятные места, расположенные по пути следования по ул. Панина, ул. Ермакова. После разворота в микрорайоне "Солнечный" троллейбус следует к Военно-историческому мемориалу, где группа выходит для его посещения, а после следует до памятника Русской славы 55-го пехотного Подольского полка, далее следует в Бендерскую крепость, где экскурсия завершается.

Время проведения обзорной экскурсии:

1) 24.09.2022 года
1 группа:
Проведение обзорной экскурсии по городу Бендеры с 11:00-12:30 часов. В 12:30 ч. остановка у памятника Русской славы 55-го пехотного Подольского полка.
С 12:30- 13:00 часов экскурсия на территории «ИВМК «Бендерская крепость».
Отправка в 13:00 часов на ул. Лазо.

2 группа:
Проведение обзорной экскурсии по городу Бендеры с 13:00-14:30 часов. В 14:30 ч. остановка у памятника Русской славы 55-го пехотного Подольского полка.
С 14:30- 15:00 часов экскурсия на территории «ИВМК «Бендерская крепость».
Отправка в 15:00 часов на ул. Лазо.

2)25.09.2022 года

Проведение обзорной экскурсии по городу Бендеры с 13:00-14:30 часов. В 14:30 ч. остановка у памятника Русской славы 55-го пехотного Подольского полка.
С 14:30 - 15:00 часов экскурсия на территории «ИВМК «Бендерская крепость».
Отправка в 15:00 часов на ул. Лазо.
  • Вчера, 20:12
  • DTV
  • Просмотров: 39
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