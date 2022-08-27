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МИД РФ сообщил о возобновлении выдачи загранпаспортов сроком на 10 лет

МИД РФ сообщил о возобновлении выдачи загранпаспортов сроком на 10 лет

Россияне вновь могут подать заявление на получение загранпаспорта нового поколения сроком действия десять лет. Об этом говорится на сайте консульского департамента Министерства иностранных дел России.

"С 20 сентября возобновляется приём заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет", — говорится в сообщении.

Напомним, 26 августа был приостановлен приём заявлений от россиян на выдачу загранпаспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия десять лет). Как рассказали в консульском департаменте МИД РФ, это было связано с техническими причинами.
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