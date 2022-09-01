В Финляндии планируют построить забор на юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет, передает 26 сентября газета Uutissuomalainen со ссылкой на пограничную службу республики.
Отмечается, что огородить планируют только 10–20% границы протяженностью 1,3 тыс. км. Таким образом, длина забора будет составлять от 130 до 260 км. Срок службы такой конструкции может достигать 50 лет, пишет ТАСС
В статье также приводятся слова начальника пограничной службы Паси Костамоваара, который заявил, что на строительство могут потратить нескольких сотен млн евро. В эту стоимость также входят техническое обслуживание и создание инфраструктуры вокруг забора.
По данным агентства Reuters, в минувшие выходные границу с Финляндией пересекли почти 17 тыс. россиян, что на 80% больше, чем неделей ранее. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, с 21 по 25 сентября включительно через контрольные пункты Выборгской таможни на границе с Финляндией с территории РФ выехали 13,1 тыс. легковых автомобилей. По данным таможни, 14-18 сентября границу в направлении Финляндии пересекли 7,7 тыс. автомобилей, поток машин увеличился почти в два раза. Всего 21-25 сентября на выезд проследовало 38,3 тыс. физических лиц, а с 14 по 18 сентября - 21 тыс.
В июне 2022 года министерство внутренних дел Финляндии сообщило о планах правительства страны установить заграждения "в критических районах на восточной границе [с Россией]", чтобы подготовить страну к борьбе с "угрозами гибридного характера", в том числе использования "миграционного вопроса в целях оказания политического давления".
7 июля финский парламент республики поддержал поправки в Закон о пограничной охране и Закон о готовности. По сообщению агентства Рейтер, поправки направлены на установку барьера на границе с Россией и закрытие ее для беженцев в чрезвычайных ситуациях, что противоречит нормам Евросоюза. Новая редакция закона позволит парламенту в ускоренном порядке рассматривать решения, касающиеся охраны границ, а правительству - принимать распоряжения о строительстве "заборов или других заграждений" рядом с финской границей и направлять все запросы на предоставление убежища на один или несколько пограничных пунктов, например в аэропорту.