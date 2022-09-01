Netflix выпустил шестой сезон сериала «Самые жестокие тюрьмы мира». Первый эпизод нового сезона рассказывает о заключенных тюрьмы Резина.Около трети заключенных там отбывают пожизненное заключение.
В фильме заключенные рассказывают об условиях содержания в своих камерах и признаются в тяжких преступлениях, за которые они получили сроки, передает nokta.md.
«В рамках расследования журналисты добровольно примеряют на себя роли заключенных в самых жестоких тюрьмах, где царят страх и насилие», — говорится в описании сериала на Netflix.
«Самые жестокие тюрьмы мира» — телевизионный документальный сериал, созданный лондонской компанией Emporium Productions и доступный на Netflix. Документальный фильм показывает жизнь в тюрьмах по всему миру, в основном с точки зрения заключенных, но также и с точки зрения тюремных охранников и других лиц, взаимодействующих с тюремной системой. Сезон 1 вел ирландский журналист Пол Коннолли. Сезоны 2, 3, 4 и 5 вел британский журналист Рафаэль Роу, который сам отсидел 12 лет в тюрьме за преступление, в котором его в конечном итоге оправдали.