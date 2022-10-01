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С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые величины минимального размера оплаты труда

С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые величины минимального размера оплаты труда

Министерство по социальной защите и труду Приднестровья установило величину минимального размера оплаты труда (МРОТ) на IV квартал 2022 года.

Соответствующий приказ Министерства по социальной защите и труду утвержден и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровья

Согласно документу, с 1 октября по 31 декабря 2022 года установлены следующие величины МРОТ:

1). МРОТ для работников организаций, заработная плата которых регулируется законом «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих»:

- для неквалифицированных работников – 1 809 руб.;
- для квалифицированных работников – 1 989,9 руб.

2). МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (за исключением бюджетных организаций):
- для неквалифицированных работников – 1 934 руб.;
- для квалифицированных работников – 2 127,4 руб.

3). МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):
- для неквалифицированных работников – 2 901 руб.;
- для квалифицированных работников – 3 191,1 руб.

По сравнению с предыдущим кварталом текущего года, величина минимального размера оплаты труда для бюджетников осталась неизменной, для работников других организаций снизилась на 0,15%. Если сравнить с показателями за IV квартал 2021 года, величина МРОТ для бюджетников – осталась неизменной, а для работников других организаций – выросла на 14,85%.
  • Сегодня, 09:28
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