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Из последней партии стали с "Азовстали" выпустили браслеты в поддержку ВСУ

Из последней партии стали с "Азовстали" выпустили браслеты в поддержку ВСУ

Компания Рината Ахметова Метинвест совместно с фандрейзинговой платформой UNITED24, Минцифры и ювелирным домом SOVA выпустили лимитированную серию браслетов "Символ несокрушимости. Азовсталь". Она изготовлена ​​из последней партии стали Азовстали в Мариуполе, пишет korrespondent

Выручка от продажи браслетов пойдет на закупку дронов в рамках проекта "Армия дронов".

Каждый браслет создан из 5 граммов стали, производимой на прокатном стане 3600 комбината Азовсталь. Из такой стали в 1981 году была изготовлена ​​шахта для запуска космического корабля, в 2012 - новый саркофаг на ЧАЭС.

"Сегодня наша сталь стала символом украинской несокрушимости. Группа Метинвест с первых дней войны помогает ВСУ: передает сталь для строительства оборонительных сооружений, производит бронежилеты и мобильные укрытия, закупает автомобили, тепловизоры и дроны. Последняя довоенная партия стали Азовстали будет помогать защитникам Украины. Верю, что однажды мы вернемся в Мариуполь и отстроим легендарный комбинат", – отметил гендиректор Метинвеста Юрий Рыженков.

Браслеты продают по 1500 гривен на портале United24.

Из последней партии стали с "Азовстали" выпустили браслеты в поддержку ВСУ
  • Сегодня, 14:16
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