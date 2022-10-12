Московский проспект постоянно тревожат. То после смерти Григоре Виеру его хотели переименовать, то унионисты требовали назвать проспект Унире. Очередной клин, который способен разобщить жителей города, народ и страну в целом, запустили авторы очередной петиции
В Молдове появилась петиция, авторы которой выступают за переименование Московского проспекта в Кишиневский, пишет ava.md
"Многовековое влияние России на Молдову достигло своего пика. Москва готова добиваться своих целей любыми средствами. Мы являемся свидетелями исторических событий, которые дают нам возможность сделать важные изменения", - считают авторы петиции.
"Смущает, что в Республике Молдова, когда приднестровский регион продолжает быть оккупированным войсками РФ, а один из наших немногочисленных соседей уже более 7 месяцев проливает кровь в борьбе за свободу, есть улица названная в честь Москвы, одна из самых красивых улиц столицы.
Предлагается изменить название улицы на Кишиневский проспект путем решения Муниципального совета. Это важный символический шаг, который покажет, что Молдова действительно обретает суверенитет и идет по пути собственных решений. Более того, не Москва будет решать судьбу Молдовы, а Кишинев", - заявляют авторы петиции, пишет point.md
Отметим, что в 2016 году с предложением переименовать Московский проспект выступали унионисты. Тогда они планировали назвать его проспектом Объединения.
Московский проспект - главная улица сектора Рышкановка. Ее протяжённость составляет 1,8 км.