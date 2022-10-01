Северная Македония и Черногория отказались от участия в «Евровидении» в 2023 году из-за роста цен на энергоносители и высоких затрат на участие в песенном конкурсе. Не будет участвовать и представители Болгарии.
«Помимо значительных затрат на регистрационный взнос, а также стоимости пребывания в Великобритании — мы также столкнулись с отсутствием интереса со стороны спонсоров, поэтому решили направить имеющиеся ресурсы на финансирование реализуемых и планируемых национальных проектов и организационные и программные реформы, которые влекут за собой значительные инвестиционные затраты, затрагивают оборудование и помещения», — заявила общественная радиовещательная компания Черногории, пишет newsmaker.md.
Радиовещатель Северной Македонии также заявил об отказе страны участвовать в конкурсе, учитывая возросшие расходы из-за энергетического кризиса, дорогостоящий регистрационный сбор за участие в «Евровидении», который до прошлого года составлял 39 тыс. евро. Также страна сэкономит на пребывании македонской делегации в Великобритании.
Ранее и болгарский телерадиовещатель заявил, что страна не будет участвовать в Евровидении в следующем году и, скорее всего, в дальнейшем. «После анализа было принято решение, что эта программа больше не представляет интереса для вещателя», — говорится в сообщении болгарской BNT. newsmaker.md