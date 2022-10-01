Dnestr.TV

 
0

Парламент Нидерландов вынес решение против вступления Румынии в Шенген

Парламент Нидерландов вынес решение против вступления Румынии в Шенген

Парламент Нидерландов 20 октября принял резолюцию, согласно которой страна не должна голосовать за вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, о чем в четверг в заявлении для AGERPRES сообщила депутат Европарламента Нидерландов София ин'Т Вельд, координатор группы Renew в Комиссия по гражданским свободам (LIBE) Европарламента.

«К нашему большому сожалению мы узнали, что парламент Нидерландов принял резолюцию, согласно которой страна не должна голосовать за вступление Румынии и Болгарии в Шенген. Мы очень об этом сожалеем и голосовали против, потому что хотим чтобы обе страны немедленно присоединились к Шенгену, так как они соответствуют всем критериям. Вы должны знать, что не все в Голландии против», — отметила евродепутат, передает Euronews.

Ранее Европарламент призвал страны ЕС принять Болгарию и Румынию в Шенген до конца года. Сохранение пограничного контроля, по мнению европарламентариев, является дискриминацией по отношению к гражданам этих стран Евросоюза, затрудняет передвижение работающих в других странах ЕС, а также обмен товарами и услугами в рамках общего рынка.

Голландия неоднократно выступала против вхождения в Шенген Румынии и Болгарии, апеллируя к миграционному кризису и недостаточной борьбе с коррупцией в странах-кандидатах, пишет newsmaker.md.
  • Вчера, 20:00
  • DTV
  • Просмотров: 50
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Любовь к животным – профессия по призванию
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Оборотни в погонах : раскрыта деятельность нескольких п ...
  • Правительство Украины поделило области на четыре типа

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Любовь к животным – профессия по призванию
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Оборотни в погонах : раскрыта деятельность нескольких п ...
  • Правительство Украины поделило области на четыре типа
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна