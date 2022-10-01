Парламент Нидерландов 20 октября принял резолюцию, согласно которой страна не должна голосовать за вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, о чем в четверг в заявлении для AGERPRES сообщила депутат Европарламента Нидерландов София ин'Т Вельд, координатор группы Renew в Комиссия по гражданским свободам (LIBE) Европарламента.
«К нашему большому сожалению мы узнали, что парламент Нидерландов принял резолюцию, согласно которой страна не должна голосовать за вступление Румынии и Болгарии в Шенген. Мы очень об этом сожалеем и голосовали против, потому что хотим чтобы обе страны немедленно присоединились к Шенгену, так как они соответствуют всем критериям. Вы должны знать, что не все в Голландии против», — отметила евродепутат, передает Euronews.
Ранее Европарламент призвал страны ЕС принять Болгарию и Румынию в Шенген до конца года. Сохранение пограничного контроля, по мнению европарламентариев, является дискриминацией по отношению к гражданам этих стран Евросоюза, затрудняет передвижение работающих в других странах ЕС, а также обмен товарами и услугами в рамках общего рынка.
Голландия неоднократно выступала против вхождения в Шенген Румынии и Болгарии, апеллируя к миграционному кризису и недостаточной борьбе с коррупцией в странах-кандидатах, пишет newsmaker.md.