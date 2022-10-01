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Жертв политических репрессий 1930-х годов перезахоронят

Жертв политических репрессий 1930-х годов перезахоронят

27-28 октября на мемориале жертв политических репрессий на территории Тираспольской крепости, а также в селе Карманово Григориопольского района состоятся церемонии перезахоронения останков примерно полутора тысяч человек, обнаруженных в ходе раскопок на территории бастиона Святого Владимира. В частности, в Карманово предадут земле найденные на бастионе останки 190 приднестровских немцев - потомков колонистов XVIII века.

На траурные мероприятия приглашаются все желающие отдать дань памяти невинно убиенным.

Церемония на Мемориале жертвам политических репрессий на территории Тираспольской крепости состоится 27 октября в 11:00, сообщает пресс-служба МВД ПМР

Расстрелы на территории бастиона проводились вплоть до начала Великой Отечественной войны. Их пик пришелся на 1937-1938 годы. Самый массовый прошел ночью 24 октября 1938 года. Тогда были расстреляны 300 приговоренных. В общей сложности на территории бастиона были казнены около 5 тысяч человек. В их числе были представители руководства МАССР, директора крупных предприятий, председатели колхозов, драматурги, писатели, поэты, священники и их паства, крестьяне, которых власти записали в кулаки, пишет novostipmr

Здесь же, в бастионе, были казнены бывшие солдаты и офицеры белой армии, участники петлюровских формирований, члены банд, терроризировавших местное население в двадцатые годы прошлого века, наиболее злостные уголовники.

По словам руководителя раскопок Игоря Четверикова, после войны на территории бастиона располагалась воинская часть.

«Капониры под технику копали экскаватором, и многие останки просто замесило в грязь, - рассказал Игорь Четвериков. - Мы находили совершенно раздробленные черепа, ноги, руки. Мешков восемь собрали просто раздробленных человеческих костей. Мы не знаем, кто это, но они будут захоронены в братской могиле просто для счёта. Мы подсчитали, что собрали примерно 20 совершенно раздробленных тел».

Во время строительства Бородинского микрорайона на бастион выбрасывали строительный и бытовой мусор.

«Свалка была чудовищная. Когда мы сюда прибыли, она была высотой чуть ли не в метр. Здесь всё было покрыто мусором», - рассказывает Игорь Четвериков.

В 1991 году было принято решение создать на базе сохранившегося бастиона филиал историко-краеведческого музея под названием «Пороховой погреб». Было принято решение о проведении ремонта и облагораживания валов и прилегающей территории. Тогда и обнаружили первые останки.

Первая эксгумация и перезахоронение останков были произведены в 1992 году. Потом по ряду причин политического свойства в работах на бастионе наступил многолетний перерыв. Они были возобновлены в 2017 году и с 2021 года проходят под эгидой МВД ПМР.

В ходе работ на территории Владимирского бастиона были найдены и перезахоронены останки 2 200 человек. Еще более полутора тысяч будут перезахоронены завтра. Таким образом, около 1 200 жертв репрессий еще предстоит найти.

По мнению Игоря Четверикова, бастион, церковь и братская могила жертв репрессий могут стать основой для целого историко-поминального комплекса. И хотя до окончания работ еще далеко, автобусы с паломниками приезжают уже сейчас.
  • Сегодня, 17:27
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