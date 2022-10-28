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Не летают самолёты, но ходят поезда

Не летают самолёты, но ходят поезда

Долетались. Wizzair покидает Кишинев. С 1 декабря авиакомпания Wizzair закрывает свою оперативную базу в Кишиневе на неопределенный срок. Такое решение авиакомпания приняла в результате введенных мер безопасности из-за неопределенности в молдавском воздушном пространстве, вызванной СВО на Украине, пишет bloknot-moldova

В последние недели компания ночью перевела свои самолеты в Яссы из соображений безопасности.

Для пассажиров из Молдовы это будет означать, что некоторые рейсы будут отменены, а другие будут выполняться из Ясс или Бакэу. Остальные рейсы на Кишинев будут выполняться с других баз, сообщил специализирующийся на авиатематике телеграмм-канал runway09.aviation.

Wizzair – крупнейший бюджетный авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе. Сегодня компания Wizz Air предлагает пассажирам перелеты более чем по 600 маршрутам из 25 базовых аэропортов региона, в числе которых был Кишинев.

Поездом безопаснее, решили в Молдове и в Украине, и вот: Возобновляется курсирование поезда Кишинев – Киев, сообщает noi.md

С 5 ноября 2022 г. планируется начало курсирования поезда №351/352 Киев - Кишинев, составом формирования Укрзалізниця, пишет point.md

Об этом сообщил начальник пассажирской службы госпредприятия "Железная дорога Молдовы" Константин Павлов, отметив, что двухстороннее сообщение между Молдовой и Украиной планируется возобновить по договоренности с предприятием "Укрзалізниця", передает noi.md

"Инициатива запуска данного поезда исходила от наших коллег с Украины. Данный поезд в первую очередь рассчитан на жителей Украины, которые используют нашу республику в качестве транзитного хаба для поездок в другие страны. Учитывая отсутствие в Украине авиасообщения и наличие в Молдове действующего аэропорта, можно с уверенностью сказать, что данный поезд будет востребован жителями Украины", - подчеркнул Константин Павлов.

Он назвал символичным, что поезд Кишинев - Киев, формирования "Железной дороги Молдовы", курсировал до 2 октября 1998 года, и вот спустя ровно 24 года поезд «двух столиц» возвращается на линию.

Начальник пассажирской службы госпредприятия "Железная дорога Молдовы" уточнил, что для анализа возможного пассажиропотока поезда Киев - Кишинев были использованы данные по пересечению гражданами Украины границы в пунктах пропуска Могилев-Подольский, Паланка, аэропорт, расписание автобусов и маршруток в сообщении с Украиной, тарифы автотранспорта и др.

Причем рассматривались различные варианты развития ситуации, бралась во внимание и имиджевая составляющая, которую деньгами не измерить, но наличие положительного имиджа порой несет большую эффективность для ЖДМ.

Константин Павлов отметил, что запуском поезда Киев-Кишинев жителям Украины предлагаются не только возможности Кишинёвского аэропорта, но и аэропорта г. Яссы в Румынии.

Для этого, расписание данного поезда удобно подвязано для пересадки пассажиров на ст. Унгень в поезда, следующие на Соколу (Яссы) и обратно. Кроме того, всегда будет возможность воспользоваться поездом Кишинев-Бухарест для поездок в Румынию.

Ну что тут скажешь - имидж ЖДМ, о которой упомянул Начальник пассажирской службы госпредприятия "Железная дорога Молдовы", превыше всего...

Новость о запуске поезда активно обсуждается на сайте point.md

мнения людей в нескольких скриншотах:

Не летают самолёты, но ходят поезда

Не летают самолёты, но ходят поезда

Не летают самолёты, но ходят поезда

Не летают самолёты, но ходят поезда

Не летают самолёты, но ходят поезда

  • Сегодня, 15:39
  • DTV
  • Просмотров: 12
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