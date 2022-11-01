Глава Moldovagaz Вадим Чебан ответил на сегодняшнее заявление Тирасполя о том, что Кишинев нарушил газовый контракт, снизив поставку газа в левобережье на 40%. По словам Чебана, Moldovagaz может самостоятельно распределять объемы газа левобережью, если «Тираспольтрансзаг» не выполняет все условия контракта.
«Moldovagaz не поддерживает официальные экономические взаимоотношения с руководством приднестровского региона. Предприятие в рамках национального законодательства Молдовы взаимодействует с компанией „Тираспольстрансгаз“ и вправе самостоятельно распределять объемы закупаемого природного газа в зависимости от выполнения контрагентом контрактных условий" , — цитирует Вадим Чебана newsmaker.md
скриншот с пояснениями Главы Moldovagaz:
Тирасполь обвинил Кишинев в недопоставке российского газа Приднестровью - пишет eadaily.com
Президент Приднестровья Вадим Красносельский провел сегодня, 1 ноября, заседание Совета безопасности республики в связи с сокращением объемов поставок природного газа .
В частности, речь шла об односторонних ограничительных действиях со стороны Кишинева, что, по мнению собравшихся, грубо нарушает действующий договор между молдавской газораспределительной компанией и «Газпромом», по условиям которого из 171 миллиона кубических метров газа, поступающего в РМ, 118 миллионов должны быть направлены Левобережью.
Накануне АО Moldovagaz уведомило Тирасполь о том, что Приднестровье получит на 40% российского газа меньше, чем в прошлом месяце. Начиная с сегодняшнего дня в Республику Молдавия поступает по 5,7 млн кубометров газа, что составляет 51% от согласованных с «Газпромом» объемов по контракту. Из них 3,4 млн кубометров газа рассчитаны на правобережье Днестра, а 2,3 млн кубометров ежедневно будут отправляться Приднестровью. Для сравнения: в октябре в Приднестровье ежесуточно поставляли 3,9 миллиона кубометров, и этот объем на треть не покрывал потребность.
«В существующих обстоятельствах будет действовать режим экономии. В первую очередь ограничения коснутся хозяйствующих субъектов. Чрезвычайное экономическое положение на территории Приднестровья глава государства продлил до 1 декабря», — сообщила пресс-служба Президента.
Со своей стороны, руководитель Молдавской ГРЭС Валентин Трубчанинов заверил, что проблем с поставками электричества внутри республики нет. На данный момент функционирует один энергоблок, который покрывает потребность Приднестровья в электроэнергии, а также обеспечивает теплом жителей город-спутник станции Днестровск. На случай полного прекращения поставок на МГРЭС природного газа у принадлежащего «Интер РАО» предприятия сформирован 75-тонный запас угля, который позволит больше двух месяцев обеспечивать республику электричеством. Необходимое оборудование готово к эксплуатации.
В администрации президента также добавили, что продолжается диалог с российской стороной. По поручению Вадима Красносельского готовятся новые обращения в адрес президента РФ, Госдумы, Совета Федерации и ПАО «Газпром» с просьбой оказать помощь в сложившихся обстоятельствах.
Как сообщало EADaily, Кишинев ранее предупредил, что урежет подачу газа Приднестровью, если будет получать недостаточно энергии от Молдавской ГРЭС, которая до недавнего времени обеспечивала 70% потребностей. После того как в прошлом месяце «Газпром» из-за ситуации на Украине сократил объем направляемого сюда газа, возник дефицит, в результате которого энергопакет для Молдавии составил всего 27%.
Тогда АО Moldovagaz направило МГРЭС дополнительный ресурс из своего газового резерва, после чего станция смогла приступить к выработке 50% молдавской потребности в электричестве.
При этом в Кишиневе заявили, что энергогенерирующее предприятие обязано выполнить условия контракта с Кишиневом, а сокращение поставки энергоресурсов не является форс-мажором, так как ранее Тирасполь использовал большие объемы газа, чем было необходимо, поэтому сейчас МГРЭС его не хватает для выработки электричества, предназначающегося Молдавии.
Договор с Молдавской ГРЭС в этом месяце Кишинев не подписал, а дефицит порядка 4 070 МВт·ч. планирует компенсировать покупкой у румынских поставщиков электричества.