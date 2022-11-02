Минобороны США сообщило ранее о том, что Киеву передали очередную порцию военной помощи аж на 275 миллионов долларов. С августа прошлого года это уже двадцать четвертый пакет оружейной поддержки, а общая сумма, выделенная Украине с момента вступления Джо Байдена в должность, превысила 18 (восемнадцать!) миллиардов долларов, сообщает Newsweek, пишет eadaily.com
Таким образом, в нынешнем году на милитаризацию Украины потрачено почти шестьдесят миллионов долларов в день или примерно два с половиной миллиона в час.
И пугающие цифры, будут расти, ибо администрация Джо Байдена непременно объявит о предоставлении дополнительной помощи в самое ближайшее время.
Хотя тому же Афганистану США выдали всего 1,1 миллиарда долларов после вывода войск в августе 2021 года.
Неконтролируемый поток финансовой помощи Украине вызывает в обществе серьезную тревогу. Как принято говорить, в наличии имеются три «красных флага».
Во-первых: Кильский институт мировой экономики утверждает, что деньги налогоплательщиков США, предоставляемые Незалежной, намного превышают в совокупности те суммы, кои обязались выделять ВСЕ европейские страны.
Вот что на сей счет говорит глава отдела отслеживания помощи Украине Кильского института Кристоф Требеш:
«США в настоящее время выделяют почти в два раза больше средств, чем все страны и институты ЕС вместе взятые. Это недостаточный показатель для крупных европейских стран, особенно с учетом того, что многие из обещанных ими объемов прибывают на Украину с большими задержками».
Во-вторых: экспертов напрягает активное применение президентских полномочий на получение средств для утверждения помощи для Киева.
Подобными полномочиями глава Белого дома пользуется для «реагирования на непредвиденные чрезвычайные обстоятельства и другие потребности без необходимости делать предварительный запрос на предоставление дополнительных полномочий, предусмотренных законом, или бюджетных ассигнований».
Оный механизм устраняет элементы системы сдержек и противовесов, обеспечивающих финансовую прозрачность.
Как результат, за период с августа 2021 года по 28 октября 2022 года президент Джо Байден двадцать четыре раза (!) воспользовался подобными полномочиями, что позволило ему выделить Украине более 10,9 миллиарда долларов.
Более того, на 2022 финансовый год Конгресс увеличил лимит использования полномочий президента по передаче средств со 100 миллионов до 11 миллиардов долларов.
В-третьих: масштабы помощи и использование президентских полномочий по передаче средств являются беспрецедентными.
Но еще большую тревогу вызывает репутация Украины как коррумпированной квазидемократии. И местом назначения отправляемых денег американских налогоплательщиков объявляется государство, погрязшее в коррупции.
Так, по оценке финансируемой правительством США организации Freedom House, Украина является «частично свободной» и даже после тридцати лет независимости Незалежную «нельзя назвать стабильной, состоявшейся, зрелой демократией».
В 2021 году Украина заняла 122-е место из 180 стран по индексу восприятия коррупции, составленному международной неправительственной организацией Transparency International.
Там настолько все плохо, что сам президент Байден отвергает идею рассмотрения Украины в качестве кандидата на вступление в НАТО:
«Это зависит от того, соответствуют ли она критериям. Дело в том, что ей по-прежнему надо бороться с коррупцией».
А вот что говорит на сей счет специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана Джон Сопко:
«Даже если это благородное дело, воровство обязательно будет. Будут нарушения и преступления. Будет кумовство. Будут приниматься глупые решения. Такова человеческая природа».
Ветеран службы государственного надзора и расследований с тридцатилетним стажем уверен в том, что через пару лет мы «будем читать статьи о мошенничестве, расточительстве и злоупотреблениях».
По мнению главы литовской общественной организации Blue-Yellow Йонаса Омана, только треть военных поставок на Украину фактически достигают места назначения.
Как утверждает основатель и председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Григорий Учайкин, в росте оборота незаконных «стволов», способствующего разгулу преступности, отчасти виновата коррупция в правительственном аппарате.
Американские эксперты и аналитики уверены: главная проблема заключается в той головокружительной скорости, с которой предоставляется помощь (опережающая контроль), и в деньгах, выкачиваемых коррумпированными личностями.
Что в преддверии грядущих выборов весьма пожароопасно для команды действующего президента Байдена.