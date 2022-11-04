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Затулин о ситуации с газом в Приднестровье

Затулин о ситуации с газом в Приднестровье

В России обеспокоены нынешней ситуацией с дефицитом природного газа в Приднестровье. Об этом в беседе с Первым Приднестровским телеканалом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, сообщает novostipmr.com

«Я знаю ситуацию по газу, она явно нештатная. С начала следующей недели я выйду на руководство "Газпрома". Хотя, думаю, этот вопрос решается и будет решаться даже не на уровне "Газпрома", а на самом высоком уровне», - отметил российский парламентарий.

Он подчеркнул, что всё происходящее «связано со злой волей Молдовы». «Молдова ведёт себя все более и более дерзко, потому что рассчитывает на то, что, как в таких случаях говорят, "Запад нам поможет"», - сказал Затулин.

Напомним, что с 1 ноября АО «Молдовагаз» в одностороннем порядке сократило поставки природного газа в Приднестровье до 2,3 миллиона кубометров в сутки. Это поставило республику на грань энергетического и социально-экономического кризиса.

При этом своим решением АО «Молдовагаз» грубо нарушило условия действующего договора с «Газпромом», который предполагает, что ПМР должна получать не менее 3,9 миллиона кубометров газа в сутки.
  • Вчера, 20:31
  • DTV
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