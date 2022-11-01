Вокруг памятника императрице Екатерине II в Одессе установили деревянное ограждение после многочисленных актов вандализма. Фотографии монумента появились в украинских Telegram-каналах.
На фото видно, что вокруг мемориала теперь установлено достаточно высокое ограждение. Его установили в связи с участившимися случаями осквернения памятника. Теперь злоумышленникам будет гораздо сложнее испортить объект, передает life.ru.
2 ноября сообщалось, что вандалы надели на голову памятника красный колпак, а в руку статуи вложили петлю, а также облили монумент красной краской.
Также стало известно, что жители Одессы в специальном приложении "Социально активный гражданин" проголосовали за демонтаж памятника императрице. Вместе с этим мэр города Геннадий Труханов заявил о необходимости подготовки соответствующего проекта решения и добавил, что он лично голосовал за демонтаж.
Памятник на Екатерининской площади установлен Екатерине II, Иосифу Дерибасу, Францу де Воллану, Григорию Потемкину-Таврическому и Платону Зубову. Он носит название "Памятник основателям Одессы". Екатерина II своим рескриптом от 1794 года положила начало строительству города и порта.