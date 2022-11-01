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Памятник Екатерине II в Одессе обнесли забором

Памятник Екатерине II в Одессе обнесли забором

Вокруг памятника императрице Екатерине II в Одессе установили деревянное ограждение после многочисленных актов вандализма. Фотографии монумента появились в украинских Telegram-каналах.

На фото видно, что вокруг мемориала теперь установлено достаточно высокое ограждение. Его установили в связи с участившимися случаями осквернения памятника. Теперь злоумышленникам будет гораздо сложнее испортить объект, передает life.ru.

2 ноября сообщалось, что вандалы надели на голову памятника красный колпак, а в руку статуи вложили петлю, а также облили монумент красной краской.

Также стало известно, что жители Одессы в специальном приложении "Социально активный гражданин" проголосовали за демонтаж памятника императрице. Вместе с этим мэр города Геннадий Труханов заявил о необходимости подготовки соответствующего проекта решения и добавил, что он лично голосовал за демонтаж.

Памятник на Екатерининской площади установлен Екатерине II, Иосифу Дерибасу, Францу де Воллану, Григорию Потемкину-Таврическому и Платону Зубову. Он носит название "Памятник основателям Одессы". Екатерина II своим рескриптом от 1794 года положила начало строительству города и порта.
  • Сегодня, 11:55
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