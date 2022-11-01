Бизнесмен Вячеслав Платон прокомментировал энергетический кризис, возникший в Республике Молдова, и стоимость электроэнергии, которую выплачивает Молдова Румынии, сообщает point.md
"Как объявил главный энергетик и газовик страны г-н Спыну, сегодня мы покупаем у Румынии 8.040 МВтч. Это при средней (скорее всего заниженной) цене в €132 составляет в день €1.061.000. Плюс стоимость транзита по Украине, который в любой момент может прекратиться из-за военных действий. Итого по месяцу на закупку электроэнергии мы тратим $31.838.000", - отмечает Платон.
Бизнесмен напоминает, что это "ровно в 2 раза больше, чем мы платили Молдавской ГРЭС".
"То есть мы переплачиваем за электроэнергию $16 млн ежемесячно. Другими словами, выкидываем их в мусорку!
Чтоб получать дешевую электроэнергию с Молдавской ГРЭС, нам надо возобновить поставки газа от "Газпрома" в полном объёме. А для возобновления поставок газа нам нужно подписать реструктуризацию долга с "Газпромом". Подписать которую обязался г-н Спыну и кинул. По этой реструктуризации, мы должны были каждый месяц погашать долг с пеней, составляющий $11,7 млн", - заявляет Платон.
Он уверен, что "при умелом ведении переговоров, пеню можно было бы списать либо существенно уменьшить, и довести сумму ежемесячных выплат до, максимум, $8 млн.
"Но даже при $11,7 млн мы могли бы гасить долг, и $4,3 млн у нас бы оставалось. Это в прямом смысле оставалось бы в карманах у наших граждан.
А сегодня, получается, мы выбрасываем на мусорку $16 млн в месяц, долг перед "Газпромом" остаётся, и мы его рано или поздно всё равно будем гасить. И не экономим $4,3 млн. Извините, конечно, за грубость, но объясните мне, почему нас при этой математике нельзя назвать дебилами и мазохистами?" - задается вопросом Платон.
Ранее сообщалось, что президент РМ Майя Санду призвала румын экономить электричество, чтобы хватило и Молдове
«Румыния поставляет нам определенное количество электричества, но нам потребуется больше. Я обсуждала эту тему с господином президентом Йоханнисом и господином премьер-министром, и оба пообещали искать решения.
Думаю, что если бы в том числе румынские потребители попытались немного сэкономить, этой сэкономленной суммы хватило бы и Молдове, чтобы мы могли преодолеть кризис» , - заявила Майя Санду в интервью румынским СМИ, пишет point.md
Следует отметить, что в том же интервью на вопрос, приемлема ли для Кишинева цена, которую Молдова платит за электроэнергию из Румынии, президент Майя Санду ответила, что "это цена, которую мы можем заплатить, даже если она немного выше, чем та, которую платили наши потребители несколько месяцев назад, но это цена, которую мы хотели бы платить в будущем".
Напомним, Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) удовлетворило запрос Premier Energy о повышении тарифа на электроэнергию до 4,77 лея/кВт*ч для бытовых потребителей. Тариф вступил в силу с 4 ноября.