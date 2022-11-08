Dnestr.TV

 
0

Минувший октябрь отметился очередным температурным рекордом в Европе

Минувший октябрь отметился очередным температурным рекордом в Европе
Иллюстрация: karatu.ru

После самого теплого лета в истории Европы, прошлый осенний месяц стал самым теплым октябрем на континенте. Температура приземного воздуха была на 1,92 градуса Цельсия выше среднего показателя, зафиксированного в период с 1991 по 2020 год по программе наблюдений за Землей Европейского союза.

Европейская Служба мониторинга изменения климата Copernicus (C3S) сообщает, что в октябре на большей части Европы наблюдались температуры выше среднего, и только в Исландии и Турции температура была немного ниже этого среднего показателя, передает eadaily.com.

«Волна жары в октябре привела к рекордно высоким температурам в Западной Европе». «Ранее измеренные верхние температуры пришлись на Австрию, Швейцарию и Францию, а также на большую часть Италии и Испании», — сообщили европейские метеорологи. Во Франции и Испании были зафиксированы рекордные дневные температуры — более 30 градусов по Цельсию. Из Австрии сообщили о самой жаркой октябрьской ночи за всю известную историю, когда ртуть в термометре ночью не опускалась ниже 20,4 градуса по Цельсию.

Рекордно высокие температуры были зафиксированы в Канаде в октябре. В Гренландии и Сибири в течение месяца были зафиксированы температуры выше средних.

Правда, в прошлом месяце в Австралии, на Дальнем Востоке России и в некоторых районах Западной Антарктиды было зафиксировано похолодание выше среднего.

Согласно отчету, протяженность арктического льда в октябре была на 9% ниже среднего показателя, что значительно выше выдающегося минимума, зафиксированного в том же месяце в 2020 году.

Также было отмечено, что необычная жара в октябре была связана с отсутствием осадков. Более сухая, чем в среднем, погода затронула большую часть Южной Европы и Кавказа. Напротив, на северо-западе Пиренейского полуострова, в некоторых частях Франции и Германии, Великобритании и Ирландии, на северо-западе Скандинавии, в некоторых частях Восточной Европы, а также в восточной и центральной Турции погода в октябре была более влажной, чем в среднем по отмеченным наблюдениям.

  • Сегодня, 21:33
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна