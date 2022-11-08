После самого теплого лета в истории Европы, прошлый осенний месяц стал самым теплым октябрем на континенте. Температура приземного воздуха была на 1,92 градуса Цельсия выше среднего показателя, зафиксированного в период с 1991 по 2020 год по программе наблюдений за Землей Европейского союза.
Европейская Служба мониторинга изменения климата Copernicus (C3S) сообщает, что в октябре на большей части Европы наблюдались температуры выше среднего, и только в Исландии и Турции температура была немного ниже этого среднего показателя, передает eadaily.com.
«Волна жары в октябре привела к рекордно высоким температурам в Западной Европе». «Ранее измеренные верхние температуры пришлись на Австрию, Швейцарию и Францию, а также на большую часть Италии и Испании», — сообщили европейские метеорологи. Во Франции и Испании были зафиксированы рекордные дневные температуры — более 30 градусов по Цельсию. Из Австрии сообщили о самой жаркой октябрьской ночи за всю известную историю, когда ртуть в термометре ночью не опускалась ниже 20,4 градуса по Цельсию.
Рекордно высокие температуры были зафиксированы в Канаде в октябре. В Гренландии и Сибири в течение месяца были зафиксированы температуры выше средних.
Правда, в прошлом месяце в Австралии, на Дальнем Востоке России и в некоторых районах Западной Антарктиды было зафиксировано похолодание выше среднего.
Согласно отчету, протяженность арктического льда в октябре была на 9% ниже среднего показателя, что значительно выше выдающегося минимума, зафиксированного в том же месяце в 2020 году.
Также было отмечено, что необычная жара в октябре была связана с отсутствием осадков. Более сухая, чем в среднем, погода затронула большую часть Южной Европы и Кавказа. Напротив, на северо-западе Пиренейского полуострова, в некоторых частях Франции и Германии, Великобритании и Ирландии, на северо-западе Скандинавии, в некоторых частях Восточной Европы, а также в восточной и центральной Турции погода в октябре была более влажной, чем в среднем по отмеченным наблюдениям.