В СССР не было большого количества мест общественного питания. Все ели или дома, или в столовый, где готовили домашнюю еду. А ведь домашняя еда очень полезная и сбалансированная. Вы наверняка слышали, что для человека гораздо полезнее те продукты, которые растут в его местности. Поэтому если стоит выбор между салатом из свеклы и тостом с авокадо, полезнее будет выбрать первое. Ведь питание - это ваша энергия и здоровье.
Вспомним советские блюда про которые все забыли.
Кабачковое варенье
В современное время мало кто делает консервацию в зиму. На это уходит много времени, да и в магазине сейчас можно купить все, что душе угодно.
В СССР хозяюшки как только не изощрялись в кулинарии, но вот о кабачковом варенье мало кто помнит. Вкус получался довольно необычный, но пользовалось большим спросом.
5 рецептов оригинального варенья из кабачков
Добавляйте к овощу бананы, цитрусовые, имбирь и сухофрукты, и ваши близкие никогда не догадаются, что варенье из кабачков.
1. Варенье из кабачков с лимоном
1 кг кабачков; 1 кг сахара; 100 мл воды; 1 крупный лимон. Приготовление: Нарежьте кабачки небольшими кубиками. В кастрюлю выложите почти весь сахар и добавьте воду. Помешивая, доведите до кипения на умеренном огне.
Бросьте в сироп кабачки и оставшийся сахар. Варите, помешивая, 10–15 минут, пока не растворятся сахарные крупинки. Если кабачки старые, готовьте варенье под крышкой, чтобы овощи быстрее размягчились.
Нарежьте лимон дольками и удалите косточки. Измельчите фрукт блендером и добавьте к кабачкам. Перемешайте и готовьте варенье ещё 20 минут. Если варить его на 10–15 минут подольше, то сироп станет гуще.
2. Варенье из кабачков с апельсинами и имбирём
Ингредиенты 2 апельсина; ½ небольшого корня имбиря; 1 кг кабачков; 1 кг сахара; 50–70 мл воды; щепотка корицы — опционально. Приготовление: Натрите цедру апельсинов и имбирь на мелкой тёрке. Кабачки и апельсиновую мякоть нарежьте небольшими кубиками. Выложите кабачки, апельсины, их цедру и имбирь в кастрюлю. Засыпьте сахаром и перемешайте. Варите на среднем огне, помешивая, 10–15 минут. Кабачки должны стать мягкими.
Влейте воду, доведите до кипения и готовьте ещё 20–30 минут. Чем дольше варится варенье, тем гуще оно будет. За 5 минут до готовности можно добавить к кабачкам корицу.
3. Варенье из кабачков с курагой и лимоном
Ингредиенты 150 г кураги; 1 кг кабачков; 1 кг сахара; ½ лимона. Приготовление: Залейте курагу горячей водой на 15 минут, чтобы она стала мягче. Затем слейте жидкость и отожмите сухофрукты руками.
Измельчите кабачки и курагу мясорубкой или блендером. Переложите получившуюся массу в кастрюлю, добавьте сахар и перемешайте.
Доведите до кипения на среднем огне. Убавьте его и готовьте варенье, помешивая, 40 минут.
Натрите цедру лимона на мелкой тёрке и выжмите из фрукта сок. Добавьте цедру и сок в кастрюлю и варите ещё 15 минут.
4. Варенье из кабачков с яблоками и изюмом
Ингредиенты 1 200 г кабачков; 700 г сахарной пудры; 2 кисло-сладких яблока; 200 г изюма; щепотка ванилина. Приготовление: Нарежьте кабачки небольшими кубиками и выложите в кастрюлю. Засыпьте их сахарной пудрой и поставьте на умеренный огонь. Помешивая, доведите до кипения и варите 20 минут.
Натрите очищенные яблоки на тёрке или нарежьте маленькими кусочками. Добавьте в кастрюлю яблоки, изюм и ванилин и готовьте ещё 10–15 минут.
5. Варенье из кабачков с бананами
Ингредиенты 3 кг кабачков; 5–6 бананов; 1½ кг сахара. Приготовление: Нарежьте кабачки и бананы одинаковыми кубиками и выложите в кастрюлю. Засыпьте сахаром, перемешайте и оставьте на час. За это время кабачки дадут сок.
Поставьте кастрюлю на умеренный огонь и варите 30–40 минут. Если кабачки старые, можно готовить варенье на 5–10 минут подольше.
Ещё одно блюдо из советского прошлого - Лапшевник
Лапшéвник — запеканка из домашней лапши с яйцами, творогом или мясом. Блюдо могли готовить на завтрак, подавать как второе блюдо или десерт. Достаточно быстрое и простое в приготовлении.
Р.S. А какие любимые блюда вспоминаются вам из советского времени?