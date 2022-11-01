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Вспомним советские блюда про которые все забыли

Вспомним советские блюда про которые все забыли

В СССР не было большого количества мест общественного питания. Все ели или дома, или в столовый, где готовили домашнюю еду. А ведь домашняя еда очень полезная и сбалансированная. Вы наверняка слышали, что для человека гораздо полезнее те продукты, которые растут в его местности. Поэтому если стоит выбор между салатом из свеклы и тостом с авокадо, полезнее будет выбрать первое. Ведь питание - это ваша энергия и здоровье.

Вспомним советские блюда про которые все забыли.

Кабачковое варенье

В современное время мало кто делает консервацию в зиму. На это уходит много времени, да и в магазине сейчас можно купить все, что душе угодно.

В СССР хозяюшки как только не изощрялись в кулинарии, но вот о кабачковом варенье мало кто помнит. Вкус получался довольно необычный, но пользовалось большим спросом.

5 рецептов оригинального варенья из кабачков

Добавляйте к овощу бананы, цитрусовые, имбирь и сухофрукты, и ваши близкие никогда не догадаются, что варенье из кабачков.

1. Варенье из кабачков с лимоном

Вспомним советские блюда про которые все забыли

1 кг кабачков;
1 кг сахара;
100 мл воды;
1 крупный лимон.
Приготовление:
Нарежьте кабачки небольшими кубиками. В кастрюлю выложите почти весь сахар и добавьте воду. Помешивая, доведите до кипения на умеренном огне.

Бросьте в сироп кабачки и оставшийся сахар. Варите, помешивая, 10–15 минут, пока не растворятся сахарные крупинки. Если кабачки старые, готовьте варенье под крышкой, чтобы овощи быстрее размягчились.

Нарежьте лимон дольками и удалите косточки. Измельчите фрукт блендером и добавьте к кабачкам. Перемешайте и готовьте варенье ещё 20 минут. Если варить его на 10–15 минут подольше, то сироп станет гуще.

2. Варенье из кабачков с апельсинами и имбирём

Ингредиенты
2 апельсина;
½ небольшого корня имбиря;
1 кг кабачков;
1 кг сахара;
50–70 мл воды;
щепотка корицы — опционально.
Приготовление:
Натрите цедру апельсинов и имбирь на мелкой тёрке. Кабачки и апельсиновую мякоть нарежьте небольшими кубиками.
Выложите кабачки, апельсины, их цедру и имбирь в кастрюлю. Засыпьте сахаром и перемешайте. Варите на среднем огне, помешивая, 10–15 минут. Кабачки должны стать мягкими.

Влейте воду, доведите до кипения и готовьте ещё 20–30 минут. Чем дольше варится варенье, тем гуще оно будет. За 5 минут до готовности можно добавить к кабачкам корицу.


3. Варенье из кабачков с курагой и лимоном

Ингредиенты
150 г кураги;
1 кг кабачков;
1 кг сахара;
½ лимона.
Приготовление:
Залейте курагу горячей водой на 15 минут, чтобы она стала мягче. Затем слейте жидкость и отожмите сухофрукты руками.

Измельчите кабачки и курагу мясорубкой или блендером. Переложите получившуюся массу в кастрюлю, добавьте сахар и перемешайте.

Доведите до кипения на среднем огне. Убавьте его и готовьте варенье, помешивая, 40 минут.

Натрите цедру лимона на мелкой тёрке и выжмите из фрукта сок. Добавьте цедру и сок в кастрюлю и варите ещё 15 минут.


4. Варенье из кабачков с яблоками и изюмом

Ингредиенты
1 200 г кабачков;
700 г сахарной пудры;
2 кисло-сладких яблока;
200 г изюма;
щепотка ванилина.
Приготовление:
Нарежьте кабачки небольшими кубиками и выложите в кастрюлю. Засыпьте их сахарной пудрой и поставьте на умеренный огонь. Помешивая, доведите до кипения и варите 20 минут.

Натрите очищенные яблоки на тёрке или нарежьте маленькими кусочками. Добавьте в кастрюлю яблоки, изюм и ванилин и готовьте ещё 10–15 минут.

5. Варенье из кабачков с бананами

Ингредиенты
3 кг кабачков;
5–6 бананов;
1½ кг сахара.
Приготовление:
Нарежьте кабачки и бананы одинаковыми кубиками и выложите в кастрюлю. Засыпьте сахаром, перемешайте и оставьте на час. За это время кабачки дадут сок.

Поставьте кастрюлю на умеренный огонь и варите 30–40 минут. Если кабачки старые, можно готовить варенье на 5–10 минут подольше.

Ещё одно блюдо из советского прошлого - Лапшевник


Лапшéвник — запеканка из домашней лапши с яйцами, творогом или мясом. Блюдо могли готовить на завтрак, подавать как второе блюдо или десерт. Достаточно быстрое и простое в приготовлении.





Р.S. А какие любимые блюда вспоминаются вам из советского времени?
  • Сегодня, 11:27
  • DTV
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