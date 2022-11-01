В Тирасполе перестал работать паром, затопило причал
Круглосуточный контроль за уровнем воды в Днестре в республике связан с тем, что украинская гидроэлектростанция вблизи города Новоднестровск Черновицкой области увеличила сброс воды в верховьях Днестра. Мера была вынужденная, из-за энергетического кризиса в стране. Украинская гидроэнергетика сегодня работает в режиме максимально возможного объема выработки электроэнергии.
Специалисты Главного управления по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Приднестровья находятся в режиме постоянной готовности, осуществляют круглосуточный мониторинг ситуации по уровню воды в реке Днестр.
Подразделения приднестровских спасателей приведены в повышенную готовность. На случай резкого повышения уровня воды заготовлены запасы песка и 20 тысяч мешков. На особом контроле Главного управления по ЧС МВД ПМР списки населённых пунктов и домов, в первую очередь попадающих в зону подтопления.
Специалисты по четыре раза в сутки проводят мониторинг уровня воды в реке. Пока опасений нет. Выше Дубоссарского водохранилища подъем воды прекратился, даже наблюдается небольшой спад. Ниже Дубоссар ситуация регулируемая, зависит от объёмов водосброса на Дубоссарской ГЭС.
Прогнозируется, что уровень воды в Днестре может вырасти до трёх метров. Но эти данные не считаются критичными, поскольку уровень реки до этого находился в низких значениях. Летом экологи били тревогу по поводу обмеления реки, существовали опасения о затруднении водозабора для водоснабжения Тирасполя и Кишинева.
По мнению ответственных служб, угроза подтопления для Тирасполя может возникнуть, если Днестр поднимется на 5,5 и более метров. Самое «тревожное» место – район села Меренешты. Выше пяти метров – будут подтопления.