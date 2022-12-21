Юридическая комиссия парламента Молдовы сегодня, 21 декабря, одобрила проект поправок к Уголовному кодексу, предусматривающие наказание за «сепаратизм» и «заговор против РМ». Ранее эту законодательную инициативу поддержали и в правительстве.
Депутаты правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС), включая спикера Игорь Гросу, предложили действующую редакцию дополнить восемью статьями.
Так, наказание по статье «заговор против Молдовы» предполагает наказание от 2 до 7 лет лишения свободы, как и за «сепаратизм», то есть действия, направленные на то, чтобы «отделить часть Республики Молдова», сообщает eadaily.com
За «подстрекательство» к сепаратизму предлагают ввести штраф от 700 у. е. до 1500 у. е. (от 35 тыс. леев до 75 тыс. леев). Если те же действия совершает «должностное лицо», ему грозит наказание от 3 до 7 лет тюрьмы или запрет занимать определенные должности на срок.
За призывы к «сепаратизму» с применением насилия или оружия предусмотрено наказание от 7 до 12 лет. Депутаты предложили ввести и наказание за финансирование сепаратизма — от 6 до 12 лет тюрьмы.
За действия, которые причинили «серьезную угрозу безопасности» Молдовы, предусмотрено наказание от 12 до 20 лет. К таким действиям могут отнести передачу, хищение и сбор информации, составляющей гостайну и «передачу ее неконституционному субъекту», а также «оказание ему помощи».
Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко отметил, что предложил к проекту несколько своих уточнений.
В частности, понятие «антиконституционный субъект» он предложил заменить на «самопровозглашенная власть». Помимо этого, считает глава Минюста, необходимо более четко прописать, чем отличается «серьезная угроза безопасности» от «шпионажа».
Также он предложил дополнить Уголовный кодекс новой статьей, которая предусматривает наказание за «пересечение воздушного пространства военными объектами: дронами, ракетами, беспилотниками». Литвиненко подчеркнул, что это предложение является «приоритетным».
Если новые поправки в законодательство будут приняты, а в этом нет сомнений, власти получат новый инструмент в борьбе с оппозицией и дополнительный правовой рычаг давления на Приднестровье, пишет EADaily
Все инакомыслящие в Молдове, которых президент, не раздумывая, отнесла к «пророссийским преступным группам, выступающим против евроинтеграции РМ», автоматически подпадают под эти статьи.
Аналогичным образом могут привлечь к ответственности и лидеров Гагаузской автономии, которые заявили о праве на самоопределение, если Молдова войдет в ЕС через присоединение к Румынии.
Граждане Молдовы, проживающие в Приднестровье тоже становятся пособниками сепаратистов, а руководство непризнанной республики переходит в категорию «неконституционных субъектов» и «заговорщиков».