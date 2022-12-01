Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий). Вашему вниманию представлены некоторые произведения посвящённые светлому и долгожданному празднику - Новому Году. Напомним, писатель Коган в этом году открыл свой Youtube-канал, на котором он делится своим творчеством.
СЕЕМ, ВЕЕМ… Накануне Нового года в дверь постучали:
– Сеем, веем, посеваем. – Разумное, доброе, вечное? – С Новым Годом поздравляем! – Вы посеете, а убирать мне? – Кто это был? – спросила жена. – Сеять приходили. – И ты их не пустил? - А чего посторонних пускать?
Жена почему-то обиделась.
Утром первого января она отправилась к маме, а чуть позже мне сообщили:
– Сеем, веем, посеваем. – Каким способом? Обычным? Квадратно - гнездовым? Демократическим? – Мы руками. – Тогда начинайте. Только помните: в руках правды нет. Она в результате!
Обида жены всё ещё торчала во мне занозой! Спустя час снова явились.
– Сеем, веем, посеваем. – А картошку посеять сможете, чтобы на базаре не переплачивать? – Мы в праздники сеем. – Вот и действуйте!
Минут через сорок опять нагрянули.
– Сеем, веем, посеваем. – Вы как сеете: на арендном подряде или коллективном? С добром или со злым умыслом? – Сами по себе. – Значит, индивидуальная трудовая деятельность. Сейчас это актуально. А налоги не укрываете? У нас с этим строго!
Через полчаса опять гости.
– Сеем, веем, посеваем. – Боже, сколько у нас сеятелей? А еще жалуемся, что в сельском хозяйстве людей не хватает. Озимые не разбегаются. Летние не собираются! – Счастья всем мы вам желаем! – Значит, счастье сеете? А вырастет?
Минут через двадцать повторный стук.
– Сеем, веем, посеваем. – Другие за год один раз посеять не могут, а тут за полдня больше десяти. Вот что значит материальная заинтересованность. Сеют, когда хотят, что хотят, сколько хотят. И урожай собирают, но как-то незаметно! И толку никакого. Из-за границы таскаем, чтобы не надорваться.
Вечером вернулась жена.
– Господи, что ты натворил в квартире? – Сеяли, веяли, как тебе нравится. – А дальше что? – Как в жизни: что посеешь, то и пожнешь! – И вырастет? – Надо надеяться. Ничего не остается, когда кушать хочется.
В дверь постучали…
– Сеем, веем, поздравляем….
АНТИМОНИИ К НОВОМУ ГОДУ Преимущество Нового года в том, что он впереди. Но пока думаешь об этом, он оказывается сзади! * * * Все ждут с нетерпением Новый год хотя бы потому, что мечтают о старой новизне! * * * У каждого Нового года старые представления о будущем! * * * С Новым годом жизнь не начинается и не кончается. Она лишь сокращается! * * * И в Новый год старых проблем не избежать. Их можно только обновить! * * * Год-то Новый! Но ведь мы новее не станем! * * * И в Новом году болячки останутся старые! * * * С чем бы Новый год ни начался, закончится ни с чем! * * * Без Нового года нет счастья. Но и с Новым годом его не будет! * * * С каждым Новым годом укорачивается жизнь и продлевается проживание! * * * Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. А я не желаю его встречать, чтобы провожать, ибо после весь год для жизни потеряется! * * * С каждым Новым годом жизнь становится короче, конец – длиннее! * * * С Нового года жизнь снова не начать. Ее лишь можно снова продолжить! * * * Новый год – это иллюзии, которые всегда с нами. Старый год – это иллюзии, которые всегда против нас! * * * Новый год рождается в муках, а кончается 31 декабря! * * * Не проходите мимо Нового года! Он тоже проходит! * * * И в Новом году не все можно начать сначала. Надо сначала закончить с концом! * * * У Нового года – новые невзгоды! * * * Новые годы – старые оды! * * * Надо ли радоваться Новому году, если праздник продолжается один день, а все остальное время мы его с нетерпением ожидаем?! * * * По восточному гороскопу у всякого Нового года – свой зверь! Не оттого ли, встречая его, мы часто звереем?! * * * Если и Новый год станет старым, появится еще один повод выпить за то, что с нами проделывает время!
СЁМИКИ НОВОГОДНИЕ
Нам Новый год, конечно, для души, Чтоб выпить, закусить и насладиться! И попросить у Бога: Помоги! Когда придет пора опохмелиться! .... Не будите в себе зверя, господа! Тигр для всех сегодня - не помеха! Даже целый год с ним – не беда! Лучше вам проснуться для успеха! .... Когда нам невмочь пересилить беду, Мы к новому году стремимся, Чтоб думать: рассеет он прошлую тьму. А с новой потом разбежимся!
Встреча Нового года Минувший год уже не даст ни строчки! Пройдет зима. Взойдут другие злаки! Мы просто скажем: До последней точки Нужны нам восклицательные знаки! .... Нам для счастья не хватает крутизны, В Новый год скатиться бы с горы! А потом понять, что крутизна, Нам вообще-то шибко не нужна! Главное - узреть свои грехи, Чтоб себя до счастья довести! .... Идут года. И Новый к нам спешит! Но человек с ним снова пролетит! ..... К нам Новый год влетает, как мечта! Не испросив специально разрешенья! Но встретить мы хотим его всегда, Пусть и не станет годом вдохновенья. Нам говорят: Поверьте в доброту. Все начинается немыслимо красиво. Хотя не знаем, как рассеять тьму, Что в нас вошла обыденно - игриво! Конечно, чуда хочется и нам. Чтоб всё иначе – с первого числа! Чтоб превратить обычный тарарам В восторженность простого бытия! При этом верить кажется легко, Когда не надо гибнуть за металл. Провозгласили тосты! И вино Согреет нас, чтоб в жизни не устал! И радоваться году до конца, Чтоб пережил и горести, и порно! А если с ним не справимся сполна, То год другой нас выручит бесспорно! .... Год Новый всё способен жизни дать! Но Человека почему - то не видать! .... Для года Нового созрели мы вполне, Но Старый еще врежет по башке! .... К нам Новый год приходит неспроста. Наверно, знает: где, зачем, когда? А если он и ошибется вдруг, То сразу скажут: задержись - ка, друг! .... Новый год рождает лишь мечту! И фонарь под глазом – наяву! ... Новый год опять для красоты! Для любви, разборок и весны! .... К нам Новый год явился снова. А для быка нужна корова! .... Год Тигра, вроде бы, и новый! Но кто же с ним рычать готовый? ... С годом старым мы - в пути! С Новым - нам еще дойти! ... В Новый год мы всех простим! Только что же делать с ним? ... Всё в Новом будет, что для жизни есть! Но Человека трудно в нем учесть! .... Новый год, увы, пришел! Но козёл – всегда козёл! .... А Новый год- не для потехи! Он тоже расставляет вехи! А коль неровен будет час, Расставят для порядка нас! ... Надо ли бояться Новый год, Если к нам он все равно придет? Чтоб ответить сразу – навсегда, Приготовьте сладкого вина! После дозы страх почти уйдет, Чтоб понять: вино не подведет! .... Иллюзии рождает Новый год. Придет, как принято, обманет и уйдет! .... Допустим, Новый год уже в пути, Чтоб поматросить, бросить и уйти! .... Говорят, как встретишь Новый год, Так его бесспорно проведешь! И выходит, что за ним пойдёт, Ты уже никак не проживешь! .... А что мне Новый год, когда я старый? За прошлый не понес ещё я кары! Теперь и этот будет мне в вину! За то, что перенес в свою судьбу! .... Для года Нового созрели мы вполне, Но старый нам приятнее вдвойне! .... Каждый год от нас берет частицу! Чтоб до финиша добравшись, не грустить! Чтоб не потерялись наши лица. Чтобы выпить! Ну, и закусить! .... Нас Новый год не встретит за углом. А мог бы, если был бы криминальным. Поэтому мы угол обойдем, Чтоб с олигархом встретиться случайным! .... Новый год вонзится Феникс – птицей, Чтоб сжигать себя на всём пути! Чтобы просветлели наши лица! А потом и сами бы ушли! ... Новый год, конечно, для души, С января – до новогодней суеты! .... Прежде, чем Старому году уйти, он должен обеспечить себе алиби! Прежде, чем Новому году придти, он должен обеспечить себе нужных людей! ... Новый год, как время для кокетства! Как дороги, что еще пройдем! Как мечты, когда впадая в детство, Думаем, что юность обретем! .... Если год проходит, как мгновенье, Если Новый тоже – не зевай! Значит он для нас - стихотворенье, Что забудешь, как ни повторяй! .... Каждый год воюет сам с собой, Чтоб закончиться на нужной высоте! Чтобы встретить Новый, как родной, И скончаться в праздничной среде! .... Новый год освободит нас от работы! Для неё мы лишние пока! А когда появятся заботы, Старое вернем исподтешка! ... Чтобы зверем не остаться в Тигра год, Жить не будем задом – наперед! .... У года Нового особенность своя: Он начинается весомо и прилично! А коль свернет куда -то не туда, То отвечать любому чем - то лично! .... Для года Нового достаточно вина, Но как найти всё то, что улыбнется? Наверно, надо чокнуться сперва, Поверив, что мечта к тебе вернется! .... Но что поделать, если Старый год проходит, А старые оставлены грехи? Никто не скажет. Каждый сам доходит! До мыслей, что нас вырубят внутри. ... Мы Новый год готовимся встречать, Хотя со старым все ещё на ты! Но как, скажите, друга провожать, Когда по сути все ему должны? ... Для года Нового все люди рождены! Уходят те, кто как-то не прижились! А если чем-то в жизни не сильны, То нас «уйдут», коль с этим примирились! ... Новый год морозит неспроста, А от Старого – нагрелась голова! .... Новый год значителен вдвойне: Вместо Старого! И в том, что он – во мне!
РЕКВИЕМ Для чего нам Новый год, Коль приходит и пройдет? Тут ответить нелегко, Потому что ждем его. И дождемся, скажем прямо. Выпьем за такой приход. Чтоб нашлась для пьяных – яма! А для трезвых – переход! Пообщаемся для формы, Оттянувшись от души. И забудется бесспорно. Все уйдет, как ни крути! Новый год – простые будни! Провоцирует разлад! А у жизни беспробудной Вдруг исчезнет мыслей ряд! И опять повсюду слышно: Новый год – не за горой! Чтобы встретиться с ним пышно. И набраться, как чумной! ..... А Время предлагает Новый год, Для тех, кто еще что-то понимает. И нас из тьмы Вселенной достает, Чтоб снова потерять,что жизнь теряет! .... А надо ль Новый год судить нам строго, Коль старая испорчена дорога? .... Новый год дает нам слишком много, Ибо всем без праздника - тревога! .... В году минувшем многое не так, Но Новый, видно, тоже не утеха. Зачем же нам потеть под старый знак, Коль всё сначала. Сразу - без успеха? .... Год Новый к нам спешит издалека, Чтоб поразить своим предназначеньем, А мы лишь напиваемся слегка. И посылаем ! Чаще – с сожаленьем! ... Нам Новый год, наверное, от Бога! А говорят, мол, скатертью дорога! .... Не надо думать – новизна к лицу. А старый год практически не нужен. А если Новый - да еще в бреду. И совершенно в жизни неуклюжий? .... Нам Новый год, что ёжику халва! Восток, конечно! Но не там! И не туда! .... Новый год везде, конечно, ждут! Ибо всем без праздника – капут! .... И снова Новый год, как признак безработицы! Не проще ль старый удержать, коль очень хочется? .... Нам Новый год, как в бане пропотеть! Иль в крайнем случае – по схеме расслабляться! А если вдруг захочется звереть, То с Тигром нам нисколько не сравняться! .... Мне Новый год, что галстук воробью! Не потому ли я все время пью? А напиваясь, чувствую всегда, Что в галстуке не встречу воробья! .... Наверное, я настоящий лох, Что в Новый год надеюсь измениться! А если вдруг создам переполох? То значит удалось в измене спиться! .... Чтобы дойти на Новый год до ручки, Писателем завис. Но без получки! ... В году минувшем жили мы терпимо! Но прошлое всегда неповторимо! Как будем жить, покажет суета. С томленьем духа справимся всегда! .... Для года Нового созрели мы вполне. Он может быть теперь у нас везде! А если что-то где-то и не так, Вернем обратно нынешний бардак! Но в старом сохранились все решенья! А чтоб не просыпаться на заре, Нам надо спать до светопредставленья! И предаваться праздничной мечте! .... К чему нам знать, когда придет весна? И надо ль спать, коли растут рога? Но к году Новому готовиться пристало, Чтоб Старого когда-нибудь не стало. И так – всю жизнь. С рожденья до мечты! Нам новое бы встретить! И уйти! .... Не дураки мы даже. И не дурочки! Про Новый год известно не вчера! Пусть даже на столе не будет курочки, Но встретить его – долг и ляпота! .... Для безработицы мы все ещё важны! Работы нет, пусть не аборигены! Но чтобы быть полезным для страны Не обязательно вскрывать для понта вены! ... К нам в декабре нагрянет Новый год. А мы не знаем, что он Старый ждет! Когда узнаем, будет ли угодно? Но надерёмся! Лучше - всенародно! .... Для года Нового созрели мы вполне, Чтоб пить на счастье и трезветь до крышки. А если где-то что-то и вообще, То будем ждать до следующей вспышки! .... Известно, Новый год – под Тигра закосили! А как же грипп? Народный и Свиной! Теперь гадай, чего кому по силе? И будет что с больною головой? .... Новый год у каждого внутри. Но сдаемся мы ему не для борьбы! С тем, что насаждали нам вчера. И пробросили. Возможно, сгоряча! .... К нам в Новый год приходят измененья. Людей, законов, жизни и судьбы! А если грянет вдруг столпотворенье, То значит зря из Старого ушли! .... Мы Новый год ждем сразу с января. А значит есть – надежды и тревоги! Но что-то делать смысла нет тогда, Ведь Старый не вернут народу Боги! А явится к нам Новый, как Восход, Как всплеск волны, прилично и надежно! Тогда в гулянке выразим полёт! До декабря. И далее возможно! .... Новый год войдет в любом обличьи, Даже если старый придержать! Не помогут связи и отличья, Ни закон, ни призрачная рать! Не остановить земли вращенье, Все идет, как прежде, от винта! И летим в режиме притяженья, В лучший мир. Надежды и Добра! .... Чтобы в Новый год любить подряд, Надо выжрать всё, что натворят! .... Нам Новый год для праздников раскручен, Для встреч, объятий, смеха и добра! А превратится в будни, что покруче, Зачем тогда нас мама родила? .... Коль Новый год не по карману, Карман тот должен быть с дырой! Чтоб всё, что в старом, без обмана, Упало в прошлое – горой! А всё, что в Новом, появилось! В другой карман скорей внести! Чтоб в нём уверенно забилось, В руке любой! И без руки! .... Новый год - большой семейный праздник! И встречают его, видно, не спроста! А в семье всегда найдется тазик - Для друзей, победы и вина!
ПОБЕДА До года Нового пора ещё дожить. А встретившись, не предаваться страху. И пить, понятно, чтобы не хандрить. И дать кому - то непременно в ряху! Как встретишь год, так будет до конца! Без пьянки не получится покоя. Поэтому не мыльтесь сгоряча, И пейте – без расчета и отбоя! Нам праздников должно хватить на всё! Чтоб разгулялись тело и душа. Чтоб знали наших, даже если что, И не давили всех исподтешка! Пусть Новый год гуляем до упаду, Чтобы запомнилась, как встреча, до венца! А если нам потом не будут рады, То значит праздник страшно удался!
ПЕРСПЕКТИВА Наверно, к празднику готовиться непросто. Купить продукты, водку и вина. Договориться с теми, кто для роста Готов балдеть с утра и до утра. Для ёлки не отыщутся причины. Да Дед Мороз – не парень для души. И у Снегурки нет приличной мины, А без бутылки, как для взрыва, щи! Но трудности всегда преодолимы, Когда на горизонте торжества! Когда народом столь они любимы, Что можно пить с ранья до декабря! .... Все годы хороши, когда бухой. А Новый можно сделать выходной! И выходить, когда тебе не лень. А коль работы нет, то будешь пень! ..... Для года Нового всегда зеленый свет. Но Человека не было и нет!
ЗАБЛУЖДЕНИЕ Надо быть, наверно, сумасшедшим, Чтобы старый год не провожать! Чтоб держаться за него, как за прошедшим, Восхваляя то, что смысл ругать. Но в дурдоме нет на праздник моды. Там своих морозят до балды! Чтобы разгулялися народы И до года Нового дошли! Оттого дуреют без причины, Хоть за прошлое держаться – не резон! Ибо год не встретят – дурачины, Оставаясь с прошлым в унисон!
НЕИЗБЕЖНОЕ Для вечной жизни мы не предназначены! Не каждый Новый год нам по зубам! Но если он приходит, как назначенный, То значит в этом заинтересован сам! А мы лишь потребляем необычное, И восхваляем то, что будет снежным! Чтоб, укорачивая жизнь свою привычную, Нам целый год мириться с неизбежным! .... Мы для года Нового годны Тем, что разложились до зари! ..... Если Новый год не за горой, Значит скоро снова выходной! Значит в жизни всё опять лафа, Даже если Новый год сперва! .... Новый год порывы ждут всегда - Для души, работы и врача! .... Новый год для кризиса – не штопка! Для него и время - не ступенька! Потому что делать надо что – то, А не уповать на летку – енку! .... В Новый год дойдем мы до моста, Убегая от Судьбы и от себя! .... И Новый год прославит этот век! Но незаметен будет человек! ..... Время пролетело, не умело ли? Новый год приходит, как ни трогайте! За дела, которые не сделали! Чтобы вновь сказать: «А вы попробуйте!» .... Новый год не за горами, Где не скажешь всем: «Налей!» Но когда он вместе с нами, Будет всё, как у людей! .... Допустим, наберемся до шиша! Допустим, в луже состоялась встреча! Допустим, и послали дурака! Но кто расскажет : « Новый год отмечен!» .... К чему, друзья, напрасно суетиться? Стрелять по птичкам, прерывая взлет! Ведь все равно наш Новый год случится. А Старый потихонечку уйдет! .... Не стучите в дверь мою, ребята. Не шумите: « Новый год пришел!» Видно, я сегодня виноватый, Что со Старым чуточку осёл! .... У года Нового большое преимущество! Он чист, как лист бумаги на продажу. Потом для всех он станет, как имущество, Но встретим его славно для куражу! .... Наверно, в Новый год всё повторится: Болезни, кризис, бедность и порок! Но если он при этом состоится, Нам встретить его надо точно в срок! .... Новый год для всех, конечно, праздник. И богатым в радость, и больным! Потому любой по праву вмажет Рюмку, тазик, даже в глаз своим! .... Нам для души не хватает Побед! Нового года! И праздничных бед! .... Допустим, Старый год уже дошел! Допустим, собрались мы вновь брататься! Но где тот дядя, что дела уже довел, Чтобы могли мы радостью набраться? .... Нам голова для праздников нужна, Чтоб влить в нее пузырь или кастрюлю. Она решит, конечно же, сама, Кому чего - портвейна или дулю! А коль останемся когда-то без неё По факту пьянки или же предательств, То скажем, что и всадники давно, Катались на конях без доказательств! .... А если встретить год на повороте - Судьбы, дороги! Или невпопад? Быть может, вы окажетесь в болоте! А может, попадете в снегопад! ..... К чему кричать, что вы не виноваты? Что Новый год является без нас! Ведь все равно окажетесь поддаты - Без грима, без штанов и без прикрас! .... Я не сплю по ночам В ожидании Нового года! Я ему не отдам Всё, чем нас наградила природа! В Старом тоже остались И друзья, и враги! Значит мне не пристало Повторять: «Приходи!» .... Приходы! Уходы! И снова приходы! Нас в игры свои вовлекая! А мы констатируем факты природы, От пьянки в тоске пропадая! .... В обойме с Новым годом быть одной! Он выстрелит! И тут же - выходной! .... Новый год для нас – не панацея! Не спасет, наверно, от добра! Если вдруг приспичит быть добрее, Значит набрались до фонаря! ..... Жизнь полна противоречий! Целый год. До новой встречи! Но бояться их нельзя, Потому что в этом – я! .... - Как год начнется, так и будет, мол,- Сказал я в декабре, покинув стол! .... Нам Новый год, как тазик для мечты! Всё хочется! Но сколько в нем балды! .... Не давайте людям заблуждаться. Новый год, мол, праздник для души! Дайте человеку поднабраться. А потом скажите : Отвали! Валит пусть на все четыре стороны! До души ли тут, как ни верти? Потому что Новый год бесспорно После пьянки – черный до икры! .... В Новый год случается ТАКОЕ! В Новый год бывают ЧУДЕСА! Чтоб одно увидеть и другое – Нам себя б поднять за волоса! .... В одной упряжке с годом мы сильны! До вдохновенья. Или до балды! .... Гулять, наверно, можно каждый день! Нам праздники для счастья перепали! Год Старый проводить – совсем не лень! Его мы до конца не провожали! Конечно, Новый хочется познать! Пускай болит немного голова! Поэтому неплохо б погулять Чтоб сразу вспомнить – раз и навсегда! А после пьянки всё всегда прекрасно! Не надо думать, где и как течет! А если жизнь покажется напрасной, То в декабре опять нам повезет! .... До года Нового мы все-таки дошли. Теперь не распуститься б до весны! .... Весь год мы что - то делали не так, А Новый всё исправит ясным словом. Перечернув былое, как бардак. И бабки даст, чтобы испортить снова! .... Мы с годом Новым все в одной обойме, Он выстрелит, а мы как будто в бойне! .... Пусть Новый год не будет, как чумной. А если что – приснится пусть покой! .... В обойме с годом Новым мы одной, Чтоб был бы всюду вечный выходной! .... Год Новый ждем, как родственников близких, Которые, понятно, для души! А что найдем - восторги или писки, Покажут наши раны и цветы!