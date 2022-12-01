Комиссия Верховного Совета ПМР по внешней политике и международным связям 27 декабря приняла решение обратиться к молдавскому парламенту с заявлением по поводу новых поправок в Уголовный кодекс РМ. Приднестровские парламентарии намерены призвать своих молдавских коллег не принимать эти поправки в окончательном чтении, сообщает пресс-служба ВС ПМР
Напомним, что недавно парламент РМ одобрил в первом чтении законопроект, вносящий в Уголовный кодекс РМ восемь новых статей, среди которых «Сепаратизм» и «Заговор против Молдовы». Также в УК РМ вводятся такие понятия, как «антиконституционный субъект», «самопровозглашенная власть» и «незаконная информационная структура». По мнению экспертов-правоведов, все это может быть направлено против Приднестровья, в частности представителей правоохранительных и государственных структур ПМР.
В начале заседания глава парламентской Комиссии Галина Антюфеева рассказала, что уже сейчас есть множество обращений граждан, которые обеспокоены последними новостями из соседней Республики Молдова. Людей беспокоит, как обсуждаемые в молдавском парламенте меры отразятся на жизни приднестровцев.
Об общем положении дел в молдо-приднестровском переговорном процессе депутатов проинформировал министр иностранных дел ПМР. Виталий Игнатьев в очередной раз подчеркнул, что переговорный механизм не действует в полной мере. Много проблем гуманитарного характера остаются нерешенными.
«Молдавская сторона продолжает использовать методы административно-бюрократического давления. Мы видим четкие правовые основания для разрушения всех основ переговорного процесса Молдовы и ПМР. Мы видим в этом главную угрозу. Вопрос в правоприменительной практике. Как будут применяться эти статьи, как они будут использоваться, и означает ли принятие данного законопроекта, этих изменений в Уголовный кодекс тотальным и полным выходом Молдовы из переговорного процесса с Приднестровьем, переход на какую-то другую форму взаимоотношений», – подчеркнул глава МИД ПМР.
«Мы потребовали от молдавской стороны дать исчерпывающее объяснение тем изменениям в УК РМ, которые могут быть приняты. Мы видим в них очень серьезную угрозу миру, безопасности и переговорному процессу», - отметил Виталий Игнатьев.
Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев сообщил членам комиссии, что МИД уже направил официальный запрос по поводу нового законопроекта в адрес политического представителя Молдовы Олега Серебриана.
Виталий Игнатьев также рассказал, что попытку ужесточить Уголовный Кодекс Кишинев предпринимает не в первый раз. В 2014 году похожий законопроект выносился на рассмотрение Парламента Республики Молдова и также был поддержан в первом чтении. Однако окончательно принят не был.
«Мы рассчитываем, что благоразумность восторжествует. Молдавские парламентарии взвешено подойдут к рассмотрению этого закона, и он не будет принят во втором чтении, чтобы выстраивать дружеские отношения с Приднестровьем, иметь возможность выполнять те договоренности, которые уже приняты. Также мы обсудили, какие ответные меры могут быть приняты, в случае, если законопроект будет принят во втором чтении, чтобы защитить интересы наших граждан. Потому что защита прав и свобод граждан – это то, что стоит во главе нашего государства», – сказала вице-спикер парламента, председатель Комиссии по внешней политике и международным связям Галина Антюфеева.
Галина Антюфеева также проинформировала, что Комиссия по внешней политике и международным связям приняла решение обратиться с соответствующим заявлением в адрес молдавских коллег. Глава Комиссии подчеркнула, что все проблемы, которые сегодня существуют в молдо-приднестровских отношениях, должны решаться дипломатическим путем.
Он обратил внимание на то, что поправки в УК РМ появились «на фоне стагнации и деградации молдо-приднестровского диалога». Глава МИД Приднестровья напомнил, что подобный законопроект уже выносился на рассмотрение молдавского парламента в 2014 году, но тогда он окончательно утвержден не был.