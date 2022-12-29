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МИД России: Пока приднестровский конфликт не решен, закон о сепаратизме не оправдан

МИД России: Пока приднестровский конфликт не решен, закон о сепаратизме не оправдан
Представитель МИД России Мария Захарова. Иллюстрация: rbc.ru

Введение в Уголовный кодекс Молдавии наказания за сепаратизм «нарушает принцип равноправия сторон» в процессе приднестровского урегулирования. Об этом на брифинге 29 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она выразила надежду, что молдавские власти взвесят необходимость такого шага. По словам дипломата, в Москве «приняли во внимание» утверждение этой инициативы парламентом РМ в первом чтении, передаёт eadaily.com

«Мы убеждены, что внесение подобных дополнений в молдавский уголовный кодекс не прибавит взаимопонимания между Кишиневом и Тирасполем на фоне охлаждения диалога между берегами Днестра и паузы в работе формата „5+2“ (ОБСЕ, Россия, Украина — посредники, США и ЕС — наблюдатели)», — сказала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что такой подход был бы оправдан, если бы был окончательно урегулирован приднестровский конфликт. Но пока, к сожалению, до этого далеко.

«Со своей стороны хотели бы отметить, что упомянутые поправки в молдавское законодательство размывают базовый принцип переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, а именно — принцип равноправия сторон», — заключила Мария Захарова.

Напомним, парламент Молдовы по инициативе депутатов правящей президентской партии «Действие и солидарность» на прошлой неделе одобрил в первом чтении законопроект вносящий в Уголовный кодекс РМ восемь новых статей. Среди них «Сепаратизм» и «Заговор против Молдовы». Также вводятся такие понятия, как «антиконституционный субъект», «самопровозглашенная власть» и «незаконная информационная структура». По мнению экспертов, все это может быть направлено как против местной оппозиции, так и Приднестровья, в частности представителей правоохранительных и государственных структур непризнанной республики.

Как сообщало EADaily , Верховный совет (парламент) Приднестровья принял решение обратиться к молдавским коллегам, призвав их не принимать в окончательном чтении новую редакцию Уголовного кодекса. Если поправки все же будут приняты, Тирасполь предупредил о возможных ответных мерах.

В свою очередь МИД Приднестровья направил запрос в адрес политического представителя РМ Олега Серебряна (вице-премьер Молдовы по реинтеграции) дать объяснения, отметив, что законодательные нововведения несут «очень серьезную угрозу миру, безопасности и переговорному процессу».

  • Вчера, 20:46
  • DTV
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