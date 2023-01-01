Напомним, парламент Молдавии по инициативе депутатов правящей президентской партии «Действие и солидарность» в конце прошлого года одобрил в первом чтении законопроект, вносящий в Уголовный кодекс РМ восемь новых статей. Среди них «Сепаратизм» и «Заговор против Молдовы». Также вводятся такие понятия, как «антиконституционный субъект», «самопровозглашенная власть» и «незаконная информационная структура». По мнению экспертов, все это может быть направлено как против местной оппозиции, так и против Приднестровья, в частности, представителей правоохранительных и государственных структур республики.
Как отметила глава юридической комиссии парламента Олеся Стамате, на левом берегу людей не будут привлекать к ответственности, если они не вели «информационную работу об отделению от Молдовы».
В Бюро реинтеграции РМ сегодня сообщили, что Кишинев 4 января ответил на запрос из Тирасполя, полученный в конце прошлого года. В нем приднестровские власти просили разъяснить причины появления этого законопроекта, а также предположили, что он может негативно повлиять на переговорный процесс, сообщает newsmaker.md
Что касается причин данной инициативы, Кишинев ответил, что власти стремятся укрепить нормативную базу в области обеспечения государственной безопасности, в частности механизма борьбы с угрозами суверенитету и территориальной целостности Молдовы. И поправки касаются действий, направленных на подрыв целостности страны.
«Тирасполь также задал вопрос о возможном влиянии проекта на переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Мы не разделяем эту озабоченность, поскольку все международные участники переговоров согласны с принципом разрешения конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Молдовы. Исходя из этой предпосылки, проект не будет препятствовать переговорному процессу», — заявили в Бюро реинтеграции.
В Министерстве иностранных дел ознакомились с ответом представителя по политическим вопросам от Молдовы на запрос о рассматриваемых парламентом РМ нововведениях в уголовное законодательство, грозящих обернуться преследованиями и нарушениями прав жителей Приднестровья, передаёт пресс-служба МИД ПМР
Комментарий Министерства иностранных дел опубликованный 9 января 2023г:
" Формально-отписочный характер ноты молдавской стороны, не содержащей четкого ответа на поставленные вопросы и внятной позиции РМ по поводу угрозы безопасности для приднестровских граждан после принятия законопроекта, подтверждает обоснованность обеспокоенности Приднестровской Молдавской Республики.
Кроме того, наличие в ответном письме не имеющих ничего общего с действительностью обвинительных лозунгов в адрес Приднестровья дает основание предполагать, что действия Кишинева не ограничатся законодательными изменениями и могут повлечь серьёзные риски разрушения существующего международного переговорного механизма в рамках молдо-приднестровского урегулирования.
С учётом складывающихся обстоятельств, приднестровская сторона рассчитывает на активное вовлечение посредников и наблюдателей в формате «5+2», нацеленное на недопущение применения вышеотмеченных и любых иных враждебных мер со стороны РМ, представляющих собой очередную угрозу мирному урегулированию отношений между Приднестровьем и Молдовой.
Ожидаем предметной публичной реакции и конкретных мер политико-дипломатического реагирования от участников переговорного процесса, включая Действующее председательство в ОБСЕ.
В очередной раз предостерегаем молдавскую сторону от опрометчивых и недальновидных действий, несущих угрозу гражданам Приднестровской Молдавской Республики и провоцирующих напряжённость в отношениях сторон"- говорится в комментарии МИД ПМР