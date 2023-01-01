МИД Приднестровья сегодня ведёт интенсивную работу, чтобы не было ограничений по импорту продовольственных грузов в республику. Об этом рассказал министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, сообщает novostipmr.com
Он напомнил, что в конце 2022 года на молдавской таможне в Леушенах был задержан груз с морской рыбой, предназначенный для ПМР. Представители молдавского Агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) тогда отказались признавать литовские и испанские сертификаты на продукцию.
«К сожалению, этот груз так пока и находится в проблемном режиме», - отметил Виталий Игнатьев.
Проблема с блокированием различных грузов для Приднестровья на молдавской таможне возникла с начала прошлого года. Ограничения коснулись медикаментов, агрохимии, а затем и продовольствия.
Так, задерживались грузы с гречневой крупой и мукой от российского производителя. Некоторые грузы были пропущены только после проведения дополнительных проб и анализов, которые потребовала молдавская сторона.