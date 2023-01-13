С фасада городской библиотеки снимают решётки. Не все, только четыре аварийных блока. Они обветшали и представляют опасность - фрагменты откалывались и падали.
Чтобы вывезти демонтированные конструкции, рабочие их вручную разбивают на 8 частей. Так они смогут поместиться в кузов машины, сообщает телеграмм-канал "Бендеры Инфо". При демонтаже решётки снимали краном. Затем рабочие разбирали каждую на восемь частей, чтобы они могли поместиться в кузов машины, и вывозили.
Со временем старые решётки будут демонтированы полностью. На их место установят новые. Проект сейчас разрабатывают архитекторы.