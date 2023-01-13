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С фасада Бендерской центральной городской библиотеки демонтировали часть ажурных бетонных решёток

С фасада Бендерской центральной городской библиотеки демонтировали часть ажурных бетонных решёток
Фото: Бендеры Инфо

С фасада городской библиотеки снимают решётки. Не все, только четыре аварийных блока. Они обветшали и представляют опасность - фрагменты откалывались и падали.

Чтобы вывезти демонтированные конструкции, рабочие их вручную разбивают на 8 частей. Так они смогут поместиться в кузов машины, сообщает телеграмм-канал "Бендеры Инфо". При демонтаже решётки снимали краном. Затем рабочие разбирали каждую на восемь частей, чтобы они могли поместиться в кузов машины, и вывозили.

Со временем старые решётки будут демонтированы полностью. На их место установят новые. Проект сейчас разрабатывают архитекторы.

  • Сегодня, 15:31
  • DTV
  • Просмотров: 13
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