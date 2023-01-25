ЮНЕСКО включило исторический центр Одессы в свой список объектов Всемирного наследия, которым грозит опасность, хотя против этого решения выступала Россия.
В ходе экстренного заседания Комитета по вопросам исторического наследия, За включение центра Одессы в список проголосовали шесть членов комитета ЮНЕСКО, Россия проголосовала против, еще 14 воздержались.
Как отметила глава организации Одри Азуле, данный шаг "отражает коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений"
В МИД РФ прокомментировали решение ЮНЕСКО по центру Одессы
Единственную угрозу Одессе представляет украинский режим, уничтожающий памятники великим основателям и защитникам города, заявили в МИД России, передает ria.ru.
"Уточнения при этом требует тот факт, что единственную угрозу имеющему богатую историю городу представляет националистический режим на Украине, на системной основе уничтожающий памятники великим основателям и защитникам Одессы – Императрице Екатерине Второй, ее сподвижникам Иосифу Дерибасу, Платону Зубову, Францу де Волану, князю Александру Потемкину и генералиссимусу Александру Суворову", - говорится в комментарии МИД, посвященном решение ЮНЕСКО.
В 2022 году был снесен памятник солдатам, защищавшим город от фашистов, а в начале января 2023 года — изуродована часовня Чудотворного Образа Христа Спасителя в Одессе, уничтожены фрески с иконами царя-страстотерпца Николая II и праведного воина Федора Ушакова, напомнили во внешнеполитическом ведомстве.
Тем временем, власти Киева приняли решение демонтировать установленный в городе памятник советскому летчику Валерию Чкалову, сообщил советник мэра украинской столицы Дмитрий Белоцерковец. Он добавил, что обсуждается также снос монумента советскому генералу Николаю Ватутину.
По словам советника, вопрос по сносу памятника Чкалову уже закрыт, а по Ватутину продолжаются дебаты.
"Памятник Чкалову решено демонтировать, профильная экспертная комиссия при Минкульте лишила его статуса объекта культурного наследия. При этом эта же комиссия делает все, чтобы у Верховной рады остался памятник Ватутину", - пояснил Белоцерковец на своей странице в соцсети, пишет mk.ru.