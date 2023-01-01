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С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увеличены

С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увеличены

Вадим Красносельский подписал закон, который предусматривает рост пенсионного обеспечения на 5%, и увеличение размера детских пособий – на 10%.

Вадим Красносельский подчеркнул, что Приднестровье является социально ориентированным государством с рыночной формой экономики – это не просто стандартная формулировка, а действительный принцип распоряжения ресурсами республики.

Президент отметил в своем телеграм-канале: «Приднестровье – социально ориентированное государство с рыночной формой экономики. Это не просто стандартная формулировка, зафиксированная в документах, а действительный принцип распоряжения ресурсами, имеющимися в наличии у республики. Механизм предельно прост и понятен: все, что наше государство зарабатывает, направляется на нужды граждан страны. По итогам минувшего года был сформирован остаток неизрасходованных бюджетных средств, в том числе на счетах Единого фонда социального страхования. И эти деньги будут использованы исключительно целевым образом – на социальные выплаты, увеличение которых позволит улучшить материальное благосостояние отдельных категорий граждан, находящихся под защитой государства».

Увеличение размера пенсионных выплат и размера пособий предусмотрено законом с 1 февраля текущего года.

С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увеличены
  • Сегодня, 10:08
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