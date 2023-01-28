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В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регулированию численности нежелательных видов животных

В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регулированию численности нежелательных видов животных

В Приднестровье создадут оперативные группы по отстрелу нежелательных видов животных для регулирования их численности.

Начальник Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики подписал Приказ от 23 января 2023 года № 18 «О создании оперативных групп по отстрелу нежелательных видов животных на территории Приднестровской Молдавской Республики в 2023 году».

Согласно документу, "в целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни граждан, ликвидации и профилактики бешенства среди животных, предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству и животному миру", будут созданы группы оперативного реагирования по регулированию численности нежелательных видов животных в охотничьих угодьях республики с привлечением обществ охотников и рыболовов и сотрудников Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР, сообщается на сайте ведомства.

Нежелательными видами животных на территории Приднестровья являются волки, лисы, шакалы, серые вороны, бродячие одичавшие собаки и кошки. Мероприятия по регулированию численности нежелательных видов животных будут проводиться в течении всего года на всех угодьях, где обнаружены указанные животные, за исключением территорий природно-заповедного фонда (где данные мероприятия проводятся только на основании научно-обоснованного заключения) и закрепленных охотничьих угодий (где мероприятия проводятся с участием работника охотпользователя).
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