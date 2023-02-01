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В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы

В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
Фото: ИА "Новости Приднестровья"

В центре Бендер на остановках ни одной маршрутки. Обычно здесь в ряд стоят до десяти машин. Все маршрутки находятся на стоянке Бендерского троллейбусного управления.

Сейчас ходит только муниципальный транспорт, это маршруты 9а и 6 (на Протягайловку), 4 (в село Гиска) и 7 (на Северный), сообщает Бендеры ИНФО.

Водители маршруток говорят, что это не забастовка. Чтобы выйти на маршрут, нужно оплатить налог. С сегодняшнего дня он вырос со 100 до 150 рублей в день. По словам водителей, пассажиропоток сейчас низкий, поэтому увеличение налога будет ощутимо. Платить на 50 рублей больше водители отказываются, передает ИА "Новости Приднестровья".

Водители комментируют ситуацию, из-за которой их не выпустили на рейсы:

"Налог 100 рублей, плюс 50 добавляем - это 150 рублей и плюс топливо. На данный момент 20 литров топлива - это 432 рубля. Примерно 600 рублей, чтобы выйти на линию. Это ежедневно"- говорит один из водителей.

"На старых условиях мы были готовы выйти на работу и продолжать свою деятельность. Но нас поставили перед фактом и не прислушались, с учетом этого получается такая ситуация. Это не забастовка, ни в коем случае. Не выпустили на линию из-за того, что мы не проплачиваем ту сумму налога, которую нам объявили", - говорит мужчина журналисту ИА "Новости Приднестровья".

Ответственные лица готовят официальное заявление.

  • Сегодня, 11:03
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