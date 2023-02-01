Президент Молдовы Майя Санду на Мюнхенской конференции по безопасности попросила НАТО о помощи в приобретении систем противовоздушной обороны.
"Самой большой проблемой сейчас для нас является необходимость в ПВО. Это нужно не только для Молдовы, но и для всего региона. И мы просим наших партнеров по НАТО учитывать этот вид помощи, в которой мы срочно нуждаемся", - заявила Санду в субботу в ходе дискуссии, в которой участвовал также генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает interfax.ru
Санду также попросила помощи "в противодействии российской пропаганде".
"На полях" Мюнхенской конференции Санду также встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщила пресс-служба президента Молдовы.
"Мы говорили о проблемах безопасности, с которыми сталкиваемся мы и весь регион, а также об усилиях, предпринимаемых молдавскими властями для укрепления правового государства, модернизации экономики и обеспечения безопасности наших граждан", - сообщила Санду на своей странице в социальных сетях. Она поблагодарила США за "оказываемую Молдове всестороннюю помощь".
Со своей стороны, Блинкен, согласно сообщению пресс-службы президента Молдовы, похвалил Санду за то, как она "управляет страной в столь сложное время". Он также выразил обеспокоенность в связи с "попытками России дестабилизировать ситуацию в Молдове" и приветствовал усилия Молдовы в противостоянии этому.
"США будут оказывать и далее поддержку Молдавии для сохранения безопасности, независимости и территориальной целостности страны", - подчеркнул Блинкен.
Правительство Молдовы запросило у Запада системы ПВО
Речан заявил, что Россия «пытается отклонить европейский курс» Молдовы, передает bloknot-moldova.ru.
- В Республике Молдова ведется гибридная война, Россия пытается остановить демократические процессы, пытается отклонить европейский курс, поэтому мы не можем прятать голову в песок и говорить, что угрозы не реальны, - заявил молдавский премьер-министр в эфире одного из телеканалов.
Речан утверждает, что некую «острую фазу этих угроз» Молдова прошла минувшей осенью и «учреждения справились» и что сегодня «угрозы снова растут»
- Мы запросили у наших партнеров противовоздушную оборону. С этой просьбой м обращаемся к нашим друзьям и уверен, что мы получим ее, - отметил Речан в ходе передачи на телевидении.
Напомним, заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ в телеэфире рассказал, что министры обороны стран-членов НАТО на прошедшем недавно саммите в Брюсселе решили предоставить Молдове пакет нелетальной помощи.
«Министры одобрили пакет сотрудничества с Молдовой по всему, что означает нелетальную помощь. Ничего иного, кроме поддержки устойчивости, связи, поддержки против дезинформации», — сказал Джоанэ.
Он также, тогда выразил оптимизм относительно шансов поставки в Молдову систем мониторинга и противовоздушной обороны.
Министерство обороны Молдовы уточнило информацию, связанную с заявлением НАТО о предоставлении Молдове пакета нелетальной помощи. В ведомстве подтвердили, что страны Альянса приняли решение оказать поддержку Молдове в ответ на запрос молдавских властей. Ранее заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ сообщил, что НАТО предоставит Молдове пакет нелетальной помощи, сообщает newsmaker.md.
По словам ведомства, пакет помощи «предусматривает расширение сотрудничества для укрепления устойчивости госучреждений к новым вызовам и борьбы с гибридными угрозами, включая продвижение стратегической коммуникации и публичной дипломатии для борьбы с дезинформацией».
Документ также предусматривает сотрудничество в развитии потенциала обороны и безопасности Молдовы с упором на модернизацию вооруженных сил, укрепление киберзащиты, а также повышение квалификации госслужащих в секторе национальной безопасности и обороны.
По словам государственного секретаря минобороны Валериу Мижи, «эта помощь в виде консультаций, обучения и возможностей будет способствовать модернизации сектора обороны и безопасности Молдовы, включая повышение национальной устойчивости и способности справляться с различными кризисными ситуациями».
Санду также, обсудила в Мюнхене вопросы безопасности и борьбу с коррупцией
Борьба с коррупцией в Республике Молдова была одной из тем, обсуждавшихся на круглом столе, посвященном опыту различных стран и международных организаций в борьбе с коррупцией.
На мероприятии, состоявшемся в Мюнхене, глава молдавского государства Майя Санду призвала к более тесному сотрудничеству между следственными и правоохранительными органами различных европейских стран, передает radiomoldova.md
В первый день Мюнхенской конференции по безопасности глава государства также обсудила с исполнительным вице-председателем Европейской комиссии Франсом Тиммермансом меры, которые принимаются для обеспечения безопасности энергетического сектора Республики Молдова, в том числе путем перехода на "зеленую" энергию.
В этом контексте Майя Санду выразила благодарность за поддержку европейским партнерам, которые помогли нашей стране диверсифицировать источники энергии.
Также в первый день мероприятия президент встретилась с министром экономического сотрудничества и развития Федеративной Республики Германия Свеньей Шульце и группой членов правящей коалиции ХДС/ХСС в законодательном органе Германии.