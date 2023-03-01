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МИД РФ: через порты Украины могут доставлять радиоактивные материалы. Провокация Киева с использованием радиоактивных материалов может произойти рядом с Приднестровьем

МИД РФ: через порты Украины могут доставлять радиоактивные материалы. Провокация Киева с использованием радиоактивных материалов может произойти рядом с Приднестровьем

Москва обеспокоена возможностью доставки радиоактивных веществ на Украину через порты Одессы и Черноморска и опасается провокации в Приднестровье, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

"Не может не вызывать беспокойство то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность. Нельзя также забывать, что упомянутые порты Украины участвуют в "зерновой сделке". Невольно возникает вопрос, а не используются ли эти гавани и в целом гуманитарный коридор в каких-то иных целях?" — говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Поводом к высказыванию стала "циркулирующая в ряде украинских СМИ, интернет-ресурсов и соцсетях информация о доставке в порты Одесской области радиоактивных материалов", передает ria.ru.

Захарова также обратила внимание на отсутствие комментариев по поводу ситуации со стороны официального Киева.

"Судя по всему, режим Зеленского ради получения военной и финансовой помощи Запада готов использовать любой повод для эскалации конфликта. Ему безразлично, что подобные авантюры могут привести к катастрофическим последствиям и массовой гибели людей", — утверждает представитель МИД.

Минобороны России ранее также заявляло о наличии сведений о доставке на Украину контейнеров с радиоактивными веществами. По данным ведомства, Киев перед началом работы 11-й чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН готовит провокацию, чтобы обвинить Москву в нарушении Конвенции о ядерной безопасности, пишет ria.ru.

  • Сегодня, 09:52
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