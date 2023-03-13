Молдавская оппозиция собрала более 700 тысяч подписей под требованиями к властям оплатить счета бытовых потребителей за газ, электроэнергию и отопление за три зимних месяца, сообщил РИА Новости один из лидеров протестного движения в Молдове Дину Цуркану.
"Сбор подписей продолжается. Собрано уже более 700 тысяч. Граждане требуют от правительства оплаты их счетов. Людей обманывают с внутренними тарифами. Те, кто в правительстве, боятся граждан, отсюда все препоны со стороны полиции, других правоохранительных структур. А граждане имеют право на протесты", — сказал он.
Молдова испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. На фоне подорожания электроснабжения у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате газа у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.
В воскресенье, 12 марта, в Кишинёве прошла очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требовали отставки президента Майи Санду и правительства. Акция прошла в рамках "Движения для народа", которую поддерживает оппозиционная партия "Шор".
На митинге протестующие выдвинули кабмину ультиматум решить вопрос оплаты счетов населения за сутки.
Протестные акции идут в республике с весны прошлого года. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Шор опроверг заявления властей Молдовы, что за протестами стоит Россия
Молдавский политик Илан Шор опроверг заявления полиции и властей страны, что за протестами в Молдове стоят российские спецслужбы, сообщает РИА Новости
За несколько часов до акции протеста в Кишиневе Генеральный инспекторат полиции Молдовы сообщил, что были задержаны несколько человек, в том числе и гражданин России, которые якобы планировали провокации в ходе протестов.
Как заявил глава ведомства Виорел Чернэуцану, к подготовке акций по дестабилизации ситуации якобы причастны российские спецслужбы. Накануне президент РМ Майя Санду выступила обращением к согражданам, в котором заявила, что во время акции протеста в Кишиневе могут произойти попытки дестабилизации ситуации.
"Ни я, ни моя команда не служат ничьим интересам, кроме интересов народа Молдовы. И не следует все ваши ошибки спихивать на оппозицию, протестное движение, на Россию. Нет за нашей спиной ни России, ни российских спецслужб. Еще раз повторю, нет никого, кроме народа республики Молдова. И именно указаниями народа, руководствуясь я и члены моей команды", - заявил Шор в ходе видеообращения, которое он разместил в понедельник в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что во время митинга оппозиции в рядах полицейских были замечены иностранцы в масках, которые не говорили, ни на русском, ни на молдавском языках. "Вы рассказывали нам про иностранных диверсантов, которые приехали в Молдову, чтобы дестабилизировать ситуацию. И тут вы в первый раз не обманули, но только диверсанты были на вашей стороне. Что делали люди в масках, не разговаривающие ни на государственном языке, ни на русском, а журналистам отвечали: "I don't speak Romanian ("Я не говорю на румынском"). Почему иностранцы арестовывают граждан Молдовы?" – выразил негодование оппозиционер.
Шор подчеркнул, что протесты в стране продолжатся, пока власти не вернут населению выплаты за отопление и электроэнергию за три зимних месяца.
"Во многих европейских странах правительства выделили гражданам средства на оплату коммунальных счетов. Повторюсь, требования, которые выдвигаются на протестах, это не требование Шора или Партии "Шор", это требование простых людей, которым действительно нечего есть. Протесты продолжатся пока не будут оплачены. Или платите. Или уходите в отставку", - обратился Шор к властям.
В полиции сообщили о правонарушениях, зарегистрированных во время протеста в Кишиневе.
В акции протеста в Кишиневе в воскресенье приняли участие более 2100 человек, заявили в Генеральном инспекторате полиции (ГИП), пишет Sputnik
Там также утверждают, что организаторы и участники демонстрации допустили ряд правонарушений, таких как блокирование дорожного движения на национальных трассах, а также агрессии в отношении представителей правоохранительных органов.
Также четыре ложных сообщения о минировании, полученные полицией в воскресенье, были квалифицированы как "дестабилизирующие действия с целью вовлечения дополнительных полицейских сил и обострения ситуации".
"Организаторы митинга и в этот раз проявили отсутствие связи и сотрудничества с правоохранительными органами и проявили неподчинение законным требованиям полиции и положениям закона "О собраниях"", – отметили в ГИП.
Полиция инициировала несколько разбирательств по факту блокирования дорожного движения на 5 национальных трассах.
По информации правоохранителей, у некоторых участников митинга было обнаружено холодное оружие оружие, взрывчатые вещества и "предметы, которые могут угрожать жизни или здоровью людей".
"В связи с этим сообщаем, что каждое нарушение законодательства было задокументировано и будет санкционировано в соответствии с Кодексом о правонарушениях или УК", – заявили в полиции.
Также в ГИП заявили о том, что ведомство в воскресенье получило шесть сообщений о правонарушениях, произошедших на митинге, составлены протоколы в отношении 77 человек, в том числе 24 несовершеннолетних.