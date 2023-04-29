Употреблять шашлык с алкоголем не рекомендуется, так как это чревато проблемами со здоровьем, главным образом с поджелудочной железой.
Врачи-гастроэнтерологи считают, что употребление шашлыка вместе с алкоголем увеличивает риск развития заболеваний поджелудочной железы. По словам экспертов, после такой трапезы орган получает двойной удар: нагрузку на орган даёт жирное мясо и этанол.
Поэтому медики рекомендуют отказаться от алкоголя и выбирать для шашлыка свежее мясо, желательно курицу или говядину. При этом маринад также стоит делать самостоятельно, пишет mk.ru.
Эксперты также отмечают, что не стоит есть слишком много шашлыка за раз, так как достаточно порции размером с ладонь. Также рекомендуется подавать шашлык с большим количеством зелени и овощей.
Рецептов маринада для шашлыка очень много. Представляем вам несколько несложных маринадов:
1. Луковый маринад с уксусом .
Для него вам понадобится:
• Лук – 1 кг
• Уксус- 3 ст.л.
• Щепотка сахара
• Вода – 0,5 стакана
• Соль – 2 ч.л.
• Молотый перец по вкусу
Лук нарежьте, смешайте с сахаром, солью и перцем. После добавьте холодную воду, уксус и перемешайте. Мариновать мясо нужно не менее 5 часов.
2. Быстродействующий маринад на минеральной воде
Для него вам понадобится:
• Лук – 0,5 кг
• Сильногазированная минеральная вода – 1 бутылка
• Лимонный сок – 2 ст.л.
• Молотый кориандр – 1 ч.л.
• Молотый черный перец, соль – 0,5 ч.л.
Лук очистите и нарежьте крупными кольцами. Добавьте соль, молотый перец и кориандр. Влейте минералку и лимонный сок.
3. Маринад с майонезом и луком
Для него вам понадобится:
• Лук – 1 кг
• Майонез – 300 мл
• Молотый черный перец – 0,5 ч.л.
• Кориандр в зернах – 1 ст.л.
• Соль – 2 ч.л.
• Щепотка сахара
Нарежьте лук толстыми кольцами, добавьте сахар, соль, кориандр и молотый перец. Оставьте массу на 5 минут пропитаться, добавьте майонез и перемешайте.
4. Маринад из киви и лука
Для него вам понадобится:
• Лук – 800 г
• Киви – 2 шт
• Лимонный сок — 2 ст.л.
• Вода – 1 стакан
• Соль – 2 ч.л.
• Сахар – 0,5 ч.л
• Молотый черный перец
Лук, киви очистите и нарежьте. Добавьте соль, сахар, молотый перец и оставьте на 5 минут. Перемешайте, влейте лимонный сок и холодную воду. Долго мариновать в киви нельзя, иначе мясо слишком размягчится.
5. Армянский маринад
Для него вам понадобится:
• Подсолнечное масло – 1 стакан
• Лук – 600г
• Молотый кориандр – 1 ст.л.
• Хмели-сунели -1 ч.л.
• Молотый красный перец – 0,5 ч.л
• Соль – 2ч.л.
• Щепотка сахара
Лук очистите, нарежьте толстыми кольцами, всыпьте соль, молотый перец, хмели-сунели и сахар. Добавьте масло, кориандр и перемешайте.
6. Кефирно-луковый маринад
Для него вам понадобится:
• Лук – 1 кг
• Кефир (любой жирности) — 300 мл
• Молотый черный перец – 0,5 ч.л.
• Чеснок – 4 зубчика
• Петрушка – 5 веточек
• Соль – 2 ч.л.
• Щепотка сахара
Нарежьте лук, чеснок и петрушку. Добавьте соль, сахар, молотый перец и кефир.
Готовим маринад так: Ананас чистим и нарезаем небольшими кубиками, а еще лучше, купить банку ананасов, где он уже нарезан на кубики. Чеснок чистим, давим на чеснокодавилке и соединяем с молотым имбирем и карри (можно добавить еще специй, какие Вы любите, мне нравится кориандр, только не сыпьте много всего, а то будет перебор).
Мясо нарезаем порционными кусками и втираем в каждый кусочек чесночно-пряную смесь.
Мясо выкладываем в глубокую посуду слоями, пересыпая каждый слой ананасами.
Соединяем уксус с медом и соевым соусом, перемешиваем, до однородной гомогенной массы. Заливаем мясо уксусно-медово-соевым маринадом, немного притрамбовываем мясо, чтобы раздавить кубики ананасов и накрываем крышкой, ставим в прохладное место на 3 – 4 часа.
СОВЕТ Перед жаркой попробуйте маринад на вкус, если соевый соус был не достаточно соленым, то мясо нужно перед жаркой досолить. Это можно сделать прямо в посуде, где мясо мариновалось, предварительно слив маринад, которым можно поливать мясо во время приготовления.