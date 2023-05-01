Победительницей международного вокального конкурса "Евровидение-2023" стала шведская певица Loreen. Она выступила с песней "Tattoo". Loreen заняла первое место. Вторую строчку заняла Финляндия. Израиль оказался на третьем месте.
На сцену вышли артисты из 26 стран, представитель Республики Молдова в финале конкурса Паша Парфени выступил с композицией "Soarele și Luna" под номером 18. В финале конкурса он набрал 96 баллов и занял 18-е место.
В ходе голосования Молдова отдала свои 12 баллов Швеции.
В то же время другие оценки достались таким странам, как:
Италия – 10 очков Португалия – 8 очков Эстония – 7 очков Украина – 6 очков Австралия – 5 очков Кипр – 4 очка Испания – 3 очка Армения – 2 очка Албания – 1 очко
Паша Парфени завершил свое выступление в финале «Евровидения 2023» словами благодарности за мир. Певец сказал: «Украина, спасибо за мир в Молдове! Молдова — это Европа».
Жюри каких стран проголосовало за Молдову
Норвегия — 8 баллов Румыния — 7 Сан-Марино — 3 Хорватия — 2 От остальных стран конкурсанты из Молдовы не получили ни одного балла.
Как телезрители голосовали за Молдову
Румыния и Италия — 12 баллов Франция, Португалия — 8 Украина — 6 Израиль, Чехия — 5 Ирландия — 4 Финляндия, Грузия, Сан-Марино — 3 Литва — 2 Хорватия, Испания, Дания, Кипр, Великобритания — 1