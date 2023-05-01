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Швеция выиграла "Евровидение-2023", Молдова заняла 18-е место

Швеция выиграла "Евровидение-2023", Молдова заняла 18-е место
Фото: Лорин из Швеции / REUTERS/Phil Noble

Победительницей международного вокального конкурса "Евровидение-2023" стала шведская певица Loreen. Она выступила с песней "Tattoo". Loreen заняла первое место. Вторую строчку заняла Финляндия. Израиль оказался на третьем месте.



На сцену вышли артисты из 26 стран, представитель Республики Молдова в финале конкурса Паша Парфени выступил с композицией "Soarele și Luna" под номером 18. В финале конкурса он набрал 96 баллов и занял 18-е место.

В ходе голосования Молдова отдала свои 12 баллов Швеции.

В то же время другие оценки достались таким странам, как:

Италия – 10 очков
Португалия – 8 очков
Эстония – 7 очков
Украина – 6 очков
Австралия – 5 очков
Кипр – 4 очка
Испания – 3 очка
Армения – 2 очка
Албания – 1 очко



Паша Парфени завершил свое выступление в финале «Евровидения 2023» словами благодарности за мир. Певец сказал: «Украина, спасибо за мир в Молдове! Молдова — это Европа».

Жюри каких стран проголосовало за Молдову

Норвегия — 8 баллов
Румыния — 7
Сан-Марино — 3
Хорватия — 2
От остальных стран конкурсанты из Молдовы не получили ни одного балла.

Как телезрители голосовали за Молдову

Румыния и Италия — 12 баллов
Франция, Португалия — 8
Украина — 6
Израиль, Чехия — 5
Ирландия — 4
Финляндия, Грузия, Сан-Марино — 3
Литва — 2
Хорватия, Испания, Дания, Кипр, Великобритания — 1

Как голосовали молдавские телезрители

Украина — 12 баллов
Израиль — 10
Швеция — 8
Финляндия — 7
Норвегия — 6
Италия — 5
Польша — 4
Кипр — 3
Армения — 2
Чехия — 1

Стоит отметить, что Лорин уже побеждала на "Евровидении" в 2012 году с песней Euphoria ("Эйфория").

Соревнование, проходившее в Ливерпуле, официально завершилось. Следующее Евровидение пройдет в мае 2024 года в стране-победительнице.
  • Сегодня, 10:05
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