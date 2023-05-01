Вы слышали, как звучит рок, сыгранный на нае? Нет? Тогда вам обязательно стоит посетить концерт, который пройдёт 4 июня в Кишиневе, «Зеленый театр», начало в 17.00.
Захватывающие симфонические вариации рок-хитов в исполнении Constantin Moscovici&The Crazy Orchestra. Специальные гости: Виктория Никитченко и Владимир Фотеску. Коллективы современных танцев страны и вокальная студия.
Не пропусти, чтобы услышать лучшее из лучших, в уникальном исполнении.
Билеты в сети кампании iticket, телефон 0 (22) 84-55-00.
Разные эпохи, великие хиты в одном большом концерте. Путешествуй во времени через музыку.