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Анонс концерта Константина Московича.

Анонс концерта Константина Московича.

Вы слышали, как звучит рок, сыгранный на нае? Нет? Тогда вам обязательно стоит посетить концерт, который пройдёт 4 июня в Кишиневе, «Зеленый театр», начало в 17.00.

Захватывающие симфонические вариации рок-хитов в исполнении Constantin Moscovici&The Crazy Orchestra. Специальные гости: Виктория Никитченко и Владимир Фотеску. Коллективы современных танцев страны и вокальная студия.

Не пропусти, чтобы услышать лучшее из лучших, в уникальном исполнении.

Билеты в сети кампании iticket, телефон 0 (22) 84-55-00.

Разные эпохи, великие хиты в одном большом концерте. Путешествуй во времени через музыку.


  • Сегодня, 11:52
  • DTV
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