Депутат Европарламента от Румынии Виктор Негреску призвал европейские власти как можно скорее приступить к переговорам о вступлении Молдовы в ЕС. Выступая на заседании Европарламента, Негреску привел в пример Кипр, как ранее это сделал глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель, подчеркнув, что нерешенный территориальный конфликт не может помешать европейской интеграции страны.
«История Кипра доказывает, что все возможно, и что ЕС помогает странам жить в мире и преодолевать самые трудные моменты. Это — модель и для будущего вступления Молдовы в ЕС. Если Кипр смог преодолеть свои внутренние разногласия, то и европейскую интеграцию Молдовы не могут остановить мелкие интересы приднестровских властей. Пользуясь случаем, я хотел бы решительно призвать начать переговоры о вступлении Молдовы в ЕС и выделении этому государству средств для подготовки к евроинтеграции», — заявил евродепутат.
При этом Негреску отметил, что европейская интеграция должна помогать странам решать внутренние проблемы, передает newsmaker.md.
«В то же время, будучи выходцем из страны, которая обеспечивает защиту внешних границ ЕС и у которой хорошие отношения с Турцией, я прекрасно понимаю проблемы, с которыми сталкивается Кипр. И мы можем лишь настоятельно призвать к принятию общих решений, которые обеспечат стабильность в регионе. Мы должны воссоединить Европу вокруг наших демократических ценностей и понять, что важные вопросы, стоящие на повестке дня каждого государства, должны стать вопросами, волнующими весь союз», — подчеркнул он.
Напомним, что 1 июня глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель на полях саммита Европейского политического сообщества заявил, что приднестровский вопрос не является препятствием для вступления Молдовы в Евросоюз:
«Молдове предстоит самостоятельно решить, что делать с приднестровским регионом. Кипр стал членом ЕС, несмотря на территориальные проблемы. И Молдова может сделать то же самое», — заявил он.
Президент Молдовы Майя Санду, комментируя заявление Борреля, сказала, что Молдова не отказывается от Приднестровья на пути вступления в ЕС. А вице-спикер парламента, член фракции партии PAS Михаил Попшой отметил, что слова Борреля — серьезный фактор поддержки для Молдовы, но приднестровский вопрос необходимо решить до вступления страны в ЕС.